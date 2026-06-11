Microsoft Office 2019 sur Mac : vous ne pourrez bientôt plus modifier vos fichiers

La firme de Redmond s’apprête à tourner définitivement une page pour les utilisateurs de sa suite bureautique sur l’écosystème Apple. En effet, l’entreprise technologique vient d’annoncer que Microsoft Office 2019 pour Mac basculera très bientôt dans un mode d’affichage seul. Cette restriction majeure découle directement de la fin de validité d’un certificat de sécurité numérique.

Une restriction stricte des fonctionnalités de Microsoft Office 2019 pour Mac en juillet

À partir du 13 juillet prochain, les logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote perdront leur utilité principale sur les ordinateurs d’Apple. Concrètement, les utilisateurs pourront uniquement ouvrir et imprimer leurs documents existants. Microsoft appelle officiellement cet état le « mode de fonctionnalité réduite ». Par conséquent, la création de nouveaux fichiers ainsi que la modification ou l’enregistrement des éléments actuels deviendront totalement impossibles. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez lire comment Microsoft condamne Office 2019 sur l’écosystème Apple dès le 13 juillet.

Les versions et les systèmes d’exploitation concernés

Cette mesure touche particulièrement la mouture 2019 d’Office, dont le support officiel a pris fin le 10 octobre 2023. Les abonnés à Microsoft 365 sur iPhone et iPad subissent également ce changement, tout comme les détenteurs de licences autonomes d’Office 2021.

Toutefois, les personnes possédant Office 2021 ou Microsoft 365 peuvent corriger ce problème de certificat grâce à une simple mise à jour, à condition que leur matériel supporte au minimum macOS 12 Monterey ou iOS 17. En revanche, les propriétaires d’Office 2019 ne disposent d’aucun correctif puisque le déploiement des mises à jour reste bloqué pour cette édition. Une réinstallation complète du programme ne permettra pas non plus de contourner le problème.

Les alternatives pour conserver un accès complet

Afin de maintenir une productivité normale, le géant américain conseille de migrer vers un abonnement Microsoft 365 ou d’acquérir la version définitive d’Office 2024. Par ailleurs, l’accès gratuit aux applications bureautiques en ligne demeure accessible depuis un navigateur web avec un compte Microsoft.

Il convient de préciser que ce blocage cible exclusivement l’environnement logiciel d’Apple. Les systèmes d’exploitation Windows et Android échappent totalement à cette échéance. De son côté, l’édition Office 2021 conservera son support technique global jusqu’au 13 octobre 2026.

Un revirement inattendu dans les engagements de la marque

Cette décision suscite une certaine frustration chez les consommateurs. Lors de la fin du support en 2023, le constructeur avait initialement garanti que les outils continueraient de marcher normalement. Néanmoins, l’entreprise a modifié discrètement ses conditions d’utilisation le mois dernier. Le nouveau texte supprime toute promesse de fonctionnement opérationnel et s’engage désormais uniquement à préserver la sécurité des données stockées.