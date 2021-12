Les premiers skis et snowboards connectés sont français ! – BlackLine

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de Blackline. Société française, basée dans le Var, elle innove depuis quelques années dans le domaine du snow principalement. Nous vous en parlions pour QuickSett, une fixation rotative pour snowboard. Aujourd’hui la marque tricolore revient avec un financement participatif sur Indiegogo. Ce dernier concerne l’arrivée prochaine d’une paire de skis et de deux snows, connectés !

Une connectivité bien pratique

Directement implanté dans le ski ou le snow, nous retrouvons le BlackLine Tag, un concentré de technologie créée en partenariat avec LEDGER. Cette dernière vous permettra de suivre l’évolution de votre matériel, mais également de le retrouver en cas de perte ou de vol. Attention cependant, aujourd’hui, point de possibilité de suivre vos performances durant vos sessions de ride.

Vous retrouverez ci-dessous un récapitulatif des informations fournies par ce côté connecté du matériel :

Les spécifications et infos du ski ou snowboard

Le nombre de sorties effectuées

L’état de vie du matériel basé sur une notation de 5 étoiles

Le suivi d’entretien de l’équipement personnalisé au profil utilisateur

Des alertes quand il y a un entretien à faire sur le produit

L’attribution du matériel afin que personne ne puisse le revendre

La déclaration des équipements perdus ou volés à toute la communauté Black-Line

L’indication de la localisation du produit perdu ou volé si quelqu’un scanne l’équipement

Une fabrication de qualité

Bien entendu, une planche (ou une paire de ski) se doit d’être qualitative afin de profiter d’une session de ride au top ! BlackLine ne lésine pas sur ça, et heureusement. En effet nous sommes ici en présence de matériels conçus en France par BlackLine et est développé en Suisse par First Track Lab, un spécialiste du domaine.

First Track Lab s’occupe entre autres de développer la dernière planche du célèbre snowboardeur Xavier De Le Rue. Nous sommes donc en présence d’un partenariat mettant la qualité de production en avant. Si certains d’entre vous sont intéressés, sachez que les tarifs durant le financement participatif sont environ 50% moins chers :