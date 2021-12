iPad Pro : un nouveau design et la charge sans fil pour 2022

En fin de semaine dernière, Mark Gurman est revenu avec de nouvelles informations autour des futurs produits Apple de 2022. Le journaliste de Bloomberg est notamment venu annoncer plusieurs changements pour l’iPad Pro. Il cite notamment un nouveau design, de la charge sans fil via MagSafe, mais aussi de la recharge inversée. Des informations sur l’iPad Air 5 et l’iPad 10 ont aussi été partiellement dévoilées.

Quoi de neuf pour l’iPad Pro en 2022 ?

Mark Gurman continue d’être une des sources les plus renseignées et suivies au sujet des plans d’Apple. Dans sa nouvelle newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg est venu présenter l’avenir des iPad. Après l’écran mini-LED ainsi que la puce M1 en 2021, l’iPad Pro viendrait profiter de nouvelles technologies en 2022. Le journaliste vient en effet de confirmer de précédentes informations dévoilées en juin 2021, soit l’arrivée de la charge sans fil sur cette nouvelle génération.

Pour cela, Apple aurait fait le choix de proposer un dos en verre pour ces nouveaux iPad Pro. La firme à la pomme réfléchirait d’ailleurs à introduire un système aimanté MagSafe similaire à celui introduit sur les iPhone 12 et iPhone 13. En plus de cela, la charge sans fil inversée pourrait aussi être de la partie sur cette génération. Il serait ainsi très facile de recharger la batterie des AirPods ou de l’iPhone par exemple.

Outre l’iPad Pro, Mark Gurman est venu donner de nouvelles informations sur deux autres modèles prévus pour en 2022. Pour commencer, l’iPad Air 5 devrait arriver avec une nouvelle puce, probablement la A15 Bionic (déjà présente sur l’iPad mini 6). Le journaliste ajoute que le projet d’un modèle avec écran OLED a pour le moment été abandonné par Apple.

Pour finir, Apple travaillerait déjà sur l’iPad 10. Ce dernier pourrait d’ailleurs voir le jour pour la fin de l’année prochaine. Pour rappel l’iPad 8 avait été annoncé en 2017 avant d’être renouvelé en cette fin d’année 2021. Le renouvellement de la gamme serait ainsi beaucoup plus rapide, à l’instar des iPhone, Apple Watch et iPad Pro. Un nouveau design pourrait être au programme pour cette nouvelle génération.

