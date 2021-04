iPad Pro 2021 : puce M1, écran Mini LED, 5G… voici les nouveautés

Comme prévu, Apple a tenu une nouvelle keynote ce mardi 20 avril. Pour l’occasion, la firme de Cupertino a mis les petits plats dans les grands en présentant moult nouveautés que ce soit au niveau de ses services ou produits. L’un des produits phares de la conférence était l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces. Entre l’arrivée de la puce Apple M1, un écran doté de la technologie Mini LED ou encore la 5G, voici l’ensemble des nouveautés des iPad Pro 2021.

Tout savoir sur l’iPad Pro 2021

La première nouveauté conséquente de cette nouvelle génération d’iPad Pro est l’intégration de la puce Apple M1. En effet, la marque à la pomme a décidé d’introduire son tout nouveau processeur maison embarqué sur les derniers MacBook, MacBook Air et Mac Mini directement à l’intérieur de ces tablettes. Grâce à cette amélioration conséquente, Apple annonce que les iPad Pro 2021 seraient 40 % plus rapides que la génération précédente et afficherait une hausse de 50 % des performances CPU.

Second point important, nous notons l’arrivée de la technologie Mini LED sur la dalle du modèle 12,9 pouces. Grâce à cette dernière, Apple annonce pouvoir égaler la qualité de son écran Pro XDR. L’appareil profite ainsi d’une luminance maximale de 1600 nits, un contraste avec un ratio de 1 000 000:1 ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Parmi les autres nouveautés de ces iPad Pro 2021, nous constatons le support de la 5G et du Wi-Fi 6, un stockage maximum atteignant les 2 To, le remplacement du port USB-C par un port Thunderbolt 4, l’arrivée du capteur LiDAR et une nouvelle caméra frontale TrueDepth de 12 Mpx avec une technologie permettant de suivre votre visage lors d’appels vidéo.

Les nouveaux iPad Pro 2021 seront disponibles à la précommande dès le 30 avril 2021 et officiellement commercialisés durant la seconde partie du mois de mai. La version 11 pouces sera proposée à un prix de 899 euros et le modèle 12,9 pouces à 1 219 euros.