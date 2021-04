Sony dévoile deux nouveaux projecteurs Home Cinéma 4K natifs HDR

Sony vient tout juste d’officialiser ses deux nouveaux projecteurs Home Cinéma 4K (4096 x 2160) natifs. Le communiqué de presse fait état d’un nouveau processeur offrant « une expérience visuelle immersive ».

Ces nouveaux projecteurs Home Cinéma 4K intègrent donc le nouveau processeur d’image « X1™ pour projecteur ». La série de téléviseurs Sony BRAVIA intégrait la même technologie. Cette expérience permet d’optimiser les projecteurs. Ce processeur associe des technologies innovantes, et permet une analyse de l’image de haute précision. Ainsi que des fonctionnalités uniques telles que l’optimisation dynamique HDR et Reality Creation.

BANDEAU PUBLICITE

Sony : deux nouveaux modèles de projecteurs 4K performants

Le premier modèle à laser, le VPL-VW890ES 2 200 lm avec objectif All-Range Crisp Focus (ARC-F). Le second modèle est le modèle à lampe VPL-VW290ES 1 500 lm. Sony promet « une expérience visuelle immersive qui restitue fidèlement la vision du créateur avec une texture et des détails ultra-réalistes et le meilleur contraste pour le grand public« .

« Avec ces deux nouveaux modèles, nous poursuivons notre engagement à développer des solutions visant à offrir une expérience visuelle dynamique sur grand écran pour faire entrer le spectacle dans votre salon », Sony.

Publicité

Des caractéristiques intéressantes

Ces deux nouveaux modèles de projecteurs intègrent l’optimisation dynamique HDR. Cette puissance de traitement est permise grâce au nouveau processeur d’image X1™. Et offre une analyse plus détaillée et une optimisation HDR plus poussée que les différents modèles de Sony. Dans la réalité, cette fonctionnalité HDR a pour fonction d’améliorer l’analyse de chaque scène pour offrir les meilleures performances de contraste lors du visionnage du contenu HDR. Parfait pour des scènes lumineuses, comme des scènes d’action, ou des scènes toujours plus sombres.

Sony a étendu la plage dynamique de contraste et de luminosité grâce à sa double gestion du laser et de l’iris dynamique (uniquement VPL-VW890ES).

La marque intègre aussi la technologie de panneau SXRD avancée, pour offrir des noirs riches et profonds, des mouvements cinématographiques clairs et une image fluide. Le tout permet d’obtenir une qualité d’image supérieure. Les deux modèles offrent des images en résolution 4K 4096 x 2160 avec 8,8 millions de pixels.

Ce nouveau processeur d’image X1 analyse chaque scène pour l’enrichir avec du contenu 4K. Il offre des détails et textures ultra-réalistes. Le contenu filmé en 2K ou Full HD est converti vers un niveau proche de la 4K.

Le projecteur Sony VPL-VW890ES

Le projecteur VPL-VW890ES de Sony est équipé d’un objectif ARC-F. Concrètement, la qualité de l’image est cristalline sur la totalité de l’écran. Comme l’objectif est à grande ouverture, il est composé de 18 éléments tout en verre, avec six éléments à faible dispersion (ELD, Extra Low Dispersion). La convergence optimale des couleurs primaires (RVB) se fait même sur les bords de l’écran.

Ces deux nouveaux projecteurs remplaceront les modèles précédents, VPL-VW870ES et VPL-VW270ES. Cette montée en gamme intègre le mode de réduction du délai d’entrée qui améliore nettement la vitesse de réaction de l’affichage. Les gamers pourront profiter d’une expérience optimale avec des images aux détails exceptionnels à la hauteur de leurs attentes. La réactivité sera à la hauteur des consoles Next Gen.

Prix et disponibilité

Le modèle VPL-VW890ES est disponible en précommande au tarif de 24 999€.

Le modèle VPL-VW290ES est également disponible en précommande, en deux coloris, noir ou blanc, au tarif de 5 499€.

Publicité