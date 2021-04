Archos dévoile un miroir connecté avec un écran de 32 pouces

Connu initialement pour ses smartphones, Archos tente de revenir avec des produits qui sortent de l’ordinaire… comme ce miroir connecté, qui intègre un écran de 32 pouces ! Idéal pour discuter en vidéoconférence ou pour essayer des vêtements en restant chez soi.

Archos lance un miroir intégrant une tablette Android

EN proposant ce miroir, Archos fait preuve d’une certaine audace. Eteint, c’est un miroir au design sobre et élégant qui convient à tous les types d’intérieurs et toutes les pièces de la maison. Allumé, le produit prend tout son sens et révèle un écran haute définition proposant un angle de vision extra large.

Crédits : Archos

Il se connecte à internet via Wi-Fi ou Ethernet et intègre des hauts parleurs ainsi qu’une caméra.

Il s’agit d’une tablette Android intégrée dans un miroir. On peut d’ailleurs s’en servir comme telle, avec l’accès à tous les services de Google. Avec la webcam intégrée par Archos, il peut se transformer en outil de vidéoconférence, par exemple pour participer à un cours de sport.

Le MIROIR : pour être connecté de la tête aux pieds

Depuis quelques années, la pratique du sport en ligne via YouTube ou des applications sportives s’est fortement répandue et a explosé depuis un an avec la fermeture des salles de sport et autres équipements sportifs d’intérieur. Le MIROIR révolutionne cette façon de faire du sport. De plus, s’il est en direct, le coach pourra via la webcam vérifier que le sportif fait correctement les mouvements et lui communiquera comme s’il était face à lui. Enfin l’utilisateur se verra ; comme dans la salle de sport, dans la partie Miroir de l’objet pour s’assurer que ses mouvements sont corrects.

Autre fonctionnalité très pratique, l’appareil pourra prendre les mensurations de l’utilisateur et lui créer un avatar en 3D à son image. Ensuite rien de plus simple pour vérifier qu’un vêtement convoité est à la bonne taille ou de la bonne couleur.

Archos annoncera dans les prochaines semaines des partenariats pour illustrer ces nouveaux usages. L’appareil sera disponible à partir du mois de juin, au prix de 799 €.

