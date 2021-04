Xbox Game Pass : xCloud arrive sur les PC Windows 10, les iPhone et les iPad

La bonne nouvelle est enfin arrivée. xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft, est désormais disponible sur les ordinateurs tournant sous Windows 10, mais aussi les produits Apple tournants sous iOS et iPadOS, soit les iPhone et les iPad. Pour l’instant, le dispositif est uniquement disponible en bêta pour les joueurs abonnés au Xbox Game Pass Ultimate.

Après avoir annoncé les jeux du mois d’avril 2021, Microsoft rend son Xbox Game Pass plus accessible en étendant les produits compatibles avec son service de cloud gaming xCloud. Une nouvelle qui va ainsi permettre à la firme de Redmond de toucher encore plus largement les joueurs et de continuer à faire grandir son offre.

BANDEAU PUBLICITE

xCloud est maintenant disponible sur Windows 10, iPhone et iPad

En décembre dernier, Microsoft annonçait enfin que son service de cloud gaming n’allait plus se limiter à Android. Chose promise, chose due, l’entreprise a annoncé qu’à partir du 20 avril, xCloud est accessible sur de nouvelles plateformes : les PC sous Windows 10, les iPhone et les iPad. Pour l’instant le dispositif est uniquement disponible en bêta fermé pour les joueurs étant abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Il est ainsi nécessaire d’avoir reçu une invitation afin de pouvoir s’essayer au service sur de nouvelles plateformes.

« Cette Bêta restreinte est aussi pour nous l’occasion de tester notre système et d’apprendre : nous continuerons à envoyer plus d’invitations régulièrement, à analyser vos retours, à améliorer l’expérience et à la rendre compatible avec plus d’appareils », explique Microsoft dans un billet de blog. Cependant, la firme de Redmond ne souhaite pas chômer et déclare « Nous souhaitons que ce processus soit rapide pour que tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate puissent découvrir de nouvelles manières de jouer dans les mois qui viennent ».

Publicité

Pour profiter des plus de 100 titres vidéoludiques disponibles avec xCloud sur PC, iPhone et iPad, il suffira ainsi d’avoir un abonnement aux Xbox Game Pass Ultimate, une invitation envoyée de la part de Microsoft et une manette Bluetooth ou USB. Pour accéder à l’expérience de cloud gaming sur les produits d’Apple, rendez-vous sur la page dédiée au service depuis le navigateur Safari. Sur PC, tout se passera depuis l’application Xbox ou bien sur les navigateurs Edge et Google Chrome.