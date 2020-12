Xbox Game Pass bientôt disponible sur iPhone !

Publicité

Microsoft vient d’officialiser une nouvelle concernant le Xbox Game Pass. Beaucoup l’attendait, dès le printemps prochain, le catalogue de jeux en streaming sera disponible sur l’environnement iOS d’Apple.

Le Xbox Game Pass pour tous et partout

Le Game Pass a vu le jour sur Xbox One, il est aujourd’hui disponible sur Xbox Series S, Xbox Series X, PC et Android. Le catalogue de jeux évolutif accessible par abonnement mensuel sera disponible dès le printemps prochain sur les appareils iOS. Autre nouveauté, à ce jour les joueurs PC peuvent profiter du catalogue mais ils doivent télécharger les jeux. Au printemps ils auront la possibilité de jouer via le cloud gaming.

Les possesseurs d’iPhone, ou d’iPad auront donc la possibilité de jouer à l’intégralité du catalogue comme tout possesseur de device Android. Bien évidemment pour bénéficier de ce service il est impératif de souscrire un abonnement au Game Pass Ultimate à 12,99€. Ensuite il suffira d’utiliser une manette Bluetooth pour s’amuser via les jeux de l’environnement Xbox.

La Web App ouvre la voie

Les propriétaire de device iOs savent pertinemment que la firme de Cuppertino verrouille tout pour éviter que les applications cloud gaming envahissent l’App Store. Ce sont des concurrents directs pour son offre abonnement Apple Arcade. Mais malgré ces règles strictes mais Microsoft a trouvé la parade. L’utilisateur devra passer par une Web App pour lancer le Game Pass.

Microsoft n’est pas le seul à avoir flairé la bonne piste, Google avec son offre Stadia et Amazon avec son offre Luna. Bref le cloud gaming va bientôt envahir iOS n’en déplaise à Apple.

Le marché du jeu vidéo touchant plusieurs milliards de personnes cela attire donc de grandes convoitises.