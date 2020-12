Oculus Quest 2, une mise à jour qui rend le casque VR parfait !

Publicité

Depuis la mi-novembre, quelques nouveautés logiciel et applications ont été apportées au casque. En effet le 90Hz va arriver, l’Oculus Move et la mise à jour v23.

Le 90Hz pour le confort visuel

Avec la mise à jour de l‘Oculus Quest 2, le rafraichissement de l’écran passe de 72Hz à 90Hz. Le 90Hz apporte un confort à l’utilisation, et une fluidité non négligeable même si sur le papier l’écart paraît être minime. En jeu, cela permet en parti de ne plus ressentir les effets nauséeux. Cette fonctionnalité était déjà disponible en bêta mais se généralise sur tous les casques. Attention cependant à l’autonomie du casque qui risque par la même occasion de diminuer. Mais face au confort apporté par cette nouveauté, le sacrifice en vaut la chandelle.

L’Oculus Move

Beaucoup d’utilisateurs de VR ont acheté leur casque pour pouvoir faire du sport de manière ludique. Quant aux autres utilisateurs, ils en font sans même s’en rendre compte. De ce fait, comment suivre son activité sportive lors de l’utilisation du casque ? La solution Oculus Move ! Cette fonctionnalité disponible sur l’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2 va permettre à tous de suivre sa condition physique. La fonctionnalité d’ores et déjà disponible permet de suivre: le nombre de calories brûlées, le temps passé sur le casque… Il est donc possible de définir des objectifs journaliers représentés sous forme de cercle, un peu comme sur une Apple Watch. Une fois prêtée au jeu, la fonctionnalité deviendra presque addictive, ce qui pour se maintenir en forme n’est pas déplaisant.

La version Oculus Link v23

L’une des grosses nouveautés de l’Oculus Quest 2 est sa possibilité d’être reliée à un ordinateur grâce à l’Oculus Link. Un câble spécial permettant au casque de profiter du catalogue PC des jeux compatible VR. Une nouvelle version, la v23 fait son arrivée.Celle ci va permettre aux joueurs, grâce à une nouvelle interface, de régler les paramètres graphiques et d’améliorer la qualité. L’Oculus Link fête par la même occasion ses 1 an et la sortie de la version bêta. Le casque est donc compatible avec Asgard’s Wrath, Lone Echo ou encore le prochain Medal of Honor: Above and Beyond.

