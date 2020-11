Publicité

L’Apple Watch est la montre connectée connaissant le plus grand succès sur le plan mondial. Présentée lors de la dernière keynote d’Apple, l’Apple Watch Series 6 succède à l’excellente Series 5. Elle a notamment été présentée en même temps que l’Apple Watch SE, une montre connectée made in Apple proposée à un coût plus faible.

Elle propose quelques nouveautés comme l’analyse du taux d’oxygène dans le sang, de meilleures performances, un écran plus lumineux et des améliorations sur le plan de la santé avec notamment le suivi du sommeil proposé pour la première fois grâce à watchOS 7.0.

Mais un test vaut plus que les mots. C’est parti pour le test complet de cette Apple Watch Series 6 !

Sommaire :

Caractéristiques techniques et prix

Les dimensions 40 x 34 x 10.4 mm (40 mm)

44 x 38 x 10,4 mm (44 mm) Ecran 1,57 pouce (40 mm)

1,78 pouce (44 mm)

Always-On Display (écran toujours allumé) Connectivité Bluetooth 5.0

NFC (notamment pour Apple Pay)

WiFi n dual band

4G (en option avec la montre cellulaire) SoC Puce S6 (dual-core)

Apple W3

Apple U1 Ultrawide Band Stockage 32 Go Ram 1 Go Résistance à l’eau 50 mètres (norme ISO 22810:2010) Batterie 265,9 mAh (40 mm)

303,8 mAh (44 mm)

Autonomie : 18 heures

Pour les prix, comptez pour la version GPS et un boitier en aluminium 429 euros pour la version 40 mm et 459 euros pour la version 44 mm. Néanmoins, Apple propose également ces montres avec l’option Cellulaire à des prix plus élevés, retrouvez l’ensemble des prix et des configurations possible sur l’Apple Watch Studio de la marque.

Le design

Avec un design quasiment identique à la Series 5, je défie n’importe quel lecteur de différencier à l’œil nu une Series 5 d’une Series 6.

Elle est cette année proposée avec deux nouvelles couleurs , le bleu et le rouge (Product RED)

Comme chaque année, Apple propose également de nouveaux bracelets avec cette année le bracelet boucle unique et boucle unique tressée, tous les deux en silicone que j’ai eu l’occasion de tester directement en Apple Store, après quelques hésitations, j’ai remarqué que le bracelet en boucle unique a tendance à beaucoup serrer le poignet, j’ai donc fait le choix de partir sur un bracelet boucle sport bien plus confortable selon moi.

Bracelet boucle unique

Bracelet boucle unique tressée

Néanmoins, il est plutôt facile de différencier une Apple Watch Series 6 d’une Series 5 en observant la partie située à l’arrière du boîtier. Cette nouvelle série est équipée de nouvelles LED émettant des lumières rouges et vertes pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, l’une des nouveautés de cette montre.

Pour le reste, le design reste sobre, d’une grande qualité avec des finitions parfaites. La montre est extrêmement confortable à porter et les bracelets sont de grande qualité. Une montre réussie en soit !

L’écran

Pas de grande révolution cette année par rapport à la series 5. Cette montre conserve l’écran Retina Always On (toujours allumé). On peut effectivement regretter le manque de nouveautés sur ce point cette année de la part d’Apple, mais il faut avouer que cet écran est et reste magnifique. En revanche point positif sur la luminosité de l’écran qui a été nettement améliorée cette année en passant à 500 nits.

Après nos tests, effectivement, il est plus lumineux que la series 5. Même dans des conditions de lisibilité compliquée avec un grand soleil. Good Job Apple !

Les composants

Comme chaque année et sur chaque génération, Apple propose cette année une nouvelle puce bicœur SIP S6. Ce processeur est basé sur la puce A13 Bionic du célèbre iPhone 11. En complément, Apple équipe ses watchs d’une puce U1, cette puce utilise notamment les ondes radio courte portée pour la transmission de données sans fil. Elle propose également la connectivité Wifi 5 GHz et 32 Go de stockage.

En conclusion, Apple annonce sur le papier un gain de performance de 20 % environ et une réduction de la consommation d’énergie pour gagner plus d’autonomie.

Et effectivement, c’est le cas, notamment sur la partie performance avec des applications qui s’ouvrent bien plus rapidement et une fluidité dans l’utilisation bien plus agréable que sur la series 5. Si vous aimez la rapidité, vous allez être servi !

L’autonomie

Sur le papier, lors de notre test, nous n’avons pas remarqué d’amélioration significative de l’autonomie, ce qui est bien dommage. Néanmoins, la montre lors d’une utilisation normale tient largement ses promesses. J’ai pu notamment utiliser la montre durant 2 jours très régulièrement sans avoir eu besoin de la recharger.

Autre point positif, la recharge avec le câble fourni et un adaptateur standard est très rapide. En 45 min / 1 heure, vous avez largement de quoi utiliser votre montre pour la journée. Idéal pour la recharger après une nuit de sommeil et avant de partir au travail.

Pour les chiffres, Apple promet une autonomie de 18 heures d’utilisation. Avec une recharge complète en 90 minutes.

WatchOS 7.0 : Une belle avancée !

L’Apple Watch n’est rien sans son système d’exploitation intégré watchOS. Cette année, Apple n’a pas révolutionné l’utilisation de watchOS en conservant un affichage similaire aux années précédentes, mais en intégrant de petites fonctionnalités bien pratiques au quotidien et faciles à utiliser.

La santé

Commençons par la nouvelle fonctionnalité de suivi de l’oxygénation du sang. Pour effectuer cette mesure, Apple a équipé sa montre de 4 LED capables d’illuminer les vaisseaux sanguins au niveau de votre poignet et de 4 capteurs photo pour analyser le taux d’oxygène de votre sang.

Pour effectuer cette mesure, il est nécessaire de poser votre bras sur une surface plane et de ne pas bouger votre bras durant 15 secondes. La mesure s’affiche automatiquement sur votre écran et l’historique des mesures est conservé dans l’application santé de votre iPhone.

Le sport

Au niveau des capteurs pour le suivi des activités sportives, on notera une belle amélioration de l’altimètre qui détecte désormais très précisément la déclinaison lors de vos randonnées. J’ai pu en tester l’efficacité lors d’une randonnée. Elle est redoutable. Pour le reste, l’Apple Watch propose toujours le suivi détaillé de vos activités sportives.

Elle vous indique également désormais lorsque votre rythme cardiaque chute trop bas. Une autre amélioration pour la partie santé qui est appréciable.

Le sommeil

Pour la partie »Sommeil », la montre propose également le suivi du temps de sommeil si vous portez votre montre durant la nuit avec les données de fréquence cardiaque et vous propose désormais la possibilité de planifier un programme de sommeil pour la semaine. La montre et votre iPhone basculeront automatiquement en mode sommeil à l’heure du coucher et en sortira à votre réveil. Vous affichant la batterie, la durée de sommeil et la batterie restante au réveil directement sur votre montre.

Pendant la phase de sommeil, l’écran de la montre est éteint toute la nuit sauf si vous appuyez sur la Digital Crown.

Durée du sommeil

Fréquence cardiaque

Programme »Sommeil »

Pour la dernière amélioration niveau santé, il est bon de préciser que la montre détecte désormais le lavage des mains en vous affichant un minuteur de 20 secondes. Elle vous rappelle également de vous laver les mains lorsque vous rentrez chez vous. Une fonctionnalité clairement développée en réponse à l’épidémie de COVID-19.

Notre conclusion

En conclusion, l’Apple Watch Series 6 reste clairement la montre connectée incontournable du marché. La précision des capteurs, la fluidité de l’utilisation, l’OS, et la finition parfaite offrent à cette montre une excellente place sur le marché des montres connectées. Avec un prix relativement élevé (comme sur la majorité des produits de la marque), elle reste toutefois inaccessible pour une majorité de consommateurs. Avec un budget plus restreint, tournez-vous désormais vers l’excellente Apple Watch SE.

