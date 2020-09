Quelle Apple Watch choisir entre la Series 3 et la SE ?

À la suite de sa dernière Keynote, Apple a présenté une nouvelle Apple Watch au côté de la Series 6, l’Apple Watch SE. Relativement peu cher face à l’Apple Watch Series 6, elle s’installe dans la droite lignée des Special Edition d’Apple. Le choix pour les « petits budgets » serait simple sans la présence de l’Apple Watch Series 3 dans le catalogue. On fait le point sur ces deux smartwatch pour vous aider à choisir.

Une multitude de différences

Tout d’abord, et dans une logique purement pragmatique, leurs prix. L’Apple Watch Series 3 coûte 219 € pour le modèle de 38mm et 249€ pour le modèle de 42mm. Les deux modèles sont « seulement » des modèles GPS avec un boitier en aluminium. Concernant l’Apple Watch SE, son spectre de prix est plus large car elle peut disposer de l’option cellulaire. Les prix varient aussi en fonction des bracelets que vous achetez.

Une Apple Watch SE de 40mm coûtera 299€ avec le GPS ou 349€ en rajoutant la fonction cellulaire. Les prix grimpent lorsque l’on regarde le boitier 44mm. Pour la première option, il vous en coûtera 329€ alors que le modèle toutes options coûte 379€. Cela concerne les boitiers en aluminium avec des bracelets simples ou avec le nouveau bracelet Boucle Unique en silicone extensible doux. Si vous n’êtes pas familier avec le silicone et que vous préférez le nouveau bracelet Boucle Unique tressée, préparez-vous à y mettre le prix. Le boitier 40 mm GPS est vendu 349€ contre 399€ an ajoutant l’option cellular. Le bracelet 44mm peut quant à lui coûter aussi cher que l’Apple Watch Series 6. En effet, le modèle simple avec GPS vaut 379€ quand le modèle full option vaut 429 €. Coté prix, l’Apple Watch Series 3 se démarque, mais…

La Series 3 est sortie en 2017 et ne dispose pas des nombreuses nouveautés parues depuis 3 ans. À commencer par la taille de son écran. Plus petit que les modèles récent, l’Apple Watch Series 3 fait une croix sur de nombreux fond d’écrans et complications. Pour rentrer un peu plus dans les détails sa surface d’affichage est moindre par rapport à la SE. La surface d’affichage du boitier 40mm est supérieure au boitier 42mm de la Series 3, 759mm2ontre 740mm2.

Une carence en fonctionnalités

Toujours sur le côté esthétique, le boitier de l’Apple Watch SE est similaire à celui de la Series 6, soit 11% plus fin que la Series 3. De plus, le dos de la Series 3 est en composite. Celui de la SE est en céramique et en cristal de saphir. Les couleurs entretiennent aussi la différence entre ces deux montres. Outre les deux couleurs iconiques que sont le Gris Sidéral et l’Argent, l’Apple Watch SE possède une couleur supplémentaire, l’Or.

Ensuite dans ses fonctionnalités et ses possibilités, la SE est bien supérieur à sa grande sœur. En effet, la Series 3 ne dispose pas de Boussole, d’un altimètre toujours actif, d’un accéléromètre permettant la détection des chutes, mais aussi de Bluetooth 5.0 et de l’application Bruit permettant de déterminer si son environnement sonore est néfaste ou non.

Concernant les améliorations, la mémoire de l’Apple Watch SE est supérieure avec 32 Go contre 8 Go pour la Series 3. Son processeur est également plus puissant, jusqu’à 2x plus rapide selon Apple. Le capteur optique de fréquence cardiaque a notamment été amélioré vis-à-vis de la première génération que l’on trouve sur les Series 3. Enfin, la batterie reste la même d’une montre à une autre, à savoir 18h estimé par Apple et toutes deux sont amputées des apps ECG et Oxygène Sanguin. Pour finir, la Series 3 ne dispose pas de la nouvelle configuration familiale contrairement à la SE. Cette fonctionnalité permet (via un abonnement) de permettre à un enfant de posséder une Apple Watch sans posséder d’iPhone.

Quelle Apple Watch choisir ?

On a pu le voir, l’Apple Watch SE est bien supérieure à la Series 3. C’est une montre idéale que l’on vous conseille pour se lancer dans l’univers Apple Watch ou si vous souhaitez changer de montre. Quant à la Series 3, son prix s’adresse à ceux qui se questionnent sur l’Apple Watch ou les plus petits budgets. C’est une montre de qualité qui se fait vieille aujourd’hui par son manque constant de complications et de fond d’écrans.