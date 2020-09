iOS 14, watchOS 7 et tvOS 14 disponible dès demain !

La keynote d’Apple vient d’avoir lieu avec son lot de surprises et de nouveaux produits comme le nouvel iPad Air, la montre Apple Watch Series 6 et bien plus encore, mais durant cette keynote entièrement réalisée sous forme de vidéo nous avons appris la sortie des nouveaux OS d’Apple : iOS 14 et autres !

Surprise ! iOS 14 disponible dès demain

Hé oui ! iOS 14, watchOS 7 et tvOS 14 seront disponible dans le monde entier dès demain via une mise à jour. Initialement prévues pour cet automne, il semblerait que ces mises à jour aient pris un peu d’avance !

C’est en effet une surprise, car en général, Apple propose dans un premier temps une version « Golden Master » aux développeurs avant la sortie officielle pour le public. Elle permet notamment aux développeurs de vérifier la compatibilité de leurs applications et de vérifier qu’elles tournent correctement sur la dernière version de l’OS en question.

Rendez-vous donc dès demain dans vos réglages pour télécharger ces nouvelles mises à jour apportant des correctifs de sécurité mais essentiellement des nouvelles fonctionnalités comme :

Les widgets sur iPhone

sur iPhone L’aide au lavage des mains sur Apple Watch

au des sur Apple Watch Un mode image dans l’image pour tvOS

Et bien plus encore !

Mais alors, ou est passée la mise à jour macOS Big Sur ?

Et bien pour le moment, silence radio de la part d’Apple durant cette keynote, il semblerait que cette nouvelle version pour les macs ne sera finalement disponible que cette automne comme initialement prévu.

Nous aurons probablement de nouvelles informations lors de la prochaine keynote d’Apple qui présentera notamment les prochains iPhone à venir.

Retrouvez nos dernières actualités en cliquant ici !