Chine vs États-unis : qui remportera TikTok à la fin de la bataille ?

L’application ne cesse de faire couler de l’encre sur les médias internationaux et pour cause. La Chine et les États-Unis se font une guerre pour essayer de garder TikTok dans leur territoire. L’application TikTok devrait être rachetée par une des nombrables entreprises qui foulent le sol américain d’ici cinq jours soit le 20 septembre 2020. Du côté des États-Unis, cela serait la seule condition pour que TikTok ne soit pas banni du sol américain. D’ailleurs, c’est Donald Trump qui décrète cela officiellement. Pourquoi un tel engouement pour l’application TikTok ?

Pour garder le contrôle de TikTok

Le président des États-Unis souhaite que TikTok soit sous le contrôle d’une entreprise présente sur son sol afin de réduire les collectes de données. Ce n’est pas la première fois qu’une histoire de ce genre arrive n’est-ce pas ? Qui se souvient de Huawei ? Un rachat par Microsoft ? Non, son président n’est pas sur la liste. Pourquoi ? La Chine a récemment instauré de nouvelles règles qui complexifient l’exportation des technologies due à l’IA. Cependant, l’entreprise Oracle serait sur la bonne voie pour acquérir l’application. Néanmoins, selon quelques sources la Chine aimerait détruire complètement l’application TikTok que de la voir tomber dans des filons américains.

Les accords sont encore flous et pourraient bien dégrader les échanges entre les États-Unis et la Chine. Cette guerre n’est pas prête de s’arrêter entre Donald Trump et la Chine. Dans une guerre polito-commerciale, une des deux parties risque forcément d’y perdre des plumes. D’ailleurs, cette guerre nous rappelle les problèmes de collectes de données avec l’entreprise Huawei. Est-ce que le Donald Trump va réussir à récupérer TikTok ou va-t-il interdire l’application malgré les millions d’utilisateur américain à cause des prochains refus ? Nous n’hésiterons pas à vous communiquer d’autres informations croustillantes dès que nous en saurons davantage. Que pensez-vous de ce cette guerre ?