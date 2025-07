DAHON impressionne à l’EUROBIKE 2025 avec ses innovations performantes

DAHON frappe fort au salon EUROBIKE 2025 à Francfort. Sous la direction de David Hon, le fondateur, la marque surprend avec une nouvelle gamme de vélos innovants. DAHON s’appuie sur sa technologie brevetée DAHON-V pour offrir plus de performance et de confort à tous les cyclistes. Ces nouveautés séduisent déjà les professionnels et passionnés du secteur.

Les nouveaux vélos électriques DAHON séduisent l’EUROBIKE 2025

Cette année, DAHON attire tous les regards avec ses vélos électriques ultralégers. Le modèle K-Feather pèse seulement 12 kg et propose une longue autonomie grâce à sa batterie cachée. Ce vélo, au design épuré, devient un choix parfait pour les déplacements urbains. Plusieurs grands noms du secteur, comme les dirigeants de Giant ou du Golden Wheel Group, découvrent avec intérêt ces innovations.

K-Feather et Télodon C8 AXS, l’innovation au service de la mobilité

Le K-Feather combine légèreté et technologie intelligente grâce à un capteur de couple et une batterie dense. La vraie révélation reste le Télodon C8 AXS. Ce vélo pliant en carbone intègre un mécanisme de pliage en V exclusif, une transmission sans fil SRAM AXS et la technologie DELTECH brevetée. Il en résulte un vélo à la fois rigide, élégant et puissant, parfait pour les cyclistes exigeants en quête de solutions compactes et performantes.

Technologie DAHON-V : performance et design réunis

La technologie DAHON-V occupe une place de choix. Le Vélodon C8 Di2 profite d’un cadre aérodynamique revu et d’un système de transmission électronique Shimano Ultegra Di2. Grâce à cette technologie, la rigidité du cadre augmente de 20 à 30 % par rapport aux vélos classiques en carbone. Cela garantit une conduite plus dynamique, puissante et stable sur toutes les routes. Les médias spécialisés, comme GCN Tech, ne manquent pas de saluer cette avancée.

DAHON prouve, une fois de plus, son leadership en matière de mobilité cycliste innovante. Que vous cherchiez un vélo léger, pliable, ou électrique, la nouvelle gamme combine esthétique, robustesse et technologie de pointe. En visitant le stand DAHON à l’EUROBIKE, tous les passionnés découvrent des solutions qui transforment le quotidien à vélo. Les créations de DAHON rendent ainsi les déplacements urbains et sportifs encore plus faciles et agréables.

