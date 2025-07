Street Fighter 6 x aespa : la K-pop entre dans le Battle Hub

Capcom enchaîne les collaborations pour son jeu de combat culte ! Après le crossover avec Overwatch 2, Street Fighter 6 accueillera l’univers du K-Pop via une collaboration inédite avec le célèbre girls band aespa.. Un partenariat audacieux, afin d’apporter de nouveaux contenus au jeu et, plus particulièrement, à Juri Han.

Street Fighter 6 x aespa, Juri à l’honneur

C’est la première fois dans l’histoire de Street Fighter qu’un personnage du roster reçoit un costume spécial crossover. En effet, Capcom a décidé d’introduire la culture coréenne dans Street Fighter 6, en lançant une collaboration avec le groupe de K-Pop æspa. Et qui d’autre que la sulfureuse Juri pour hériter d’un Outfit 4 aux couleurs du girls band !

La combattante sud-coréenne aura donc un costume au design futuriste, à l’image de l’esthétique d’aespa. En bonus, sa bande-son sera remixée en une version K-pop, et des effets visuels spéciaux s’appliqueront automatiquement lorsque les joueurs utiliseront le costume en match.

Appréciez la bande-annonce de présentation dans la vidéo ci-dessous :

En plus du costume de Juri, la collaboration entre æspa et nævis va bien au-delà d’un simple design. Pendant toute la durée de l’événement, le Battle Hub revêt des couleurs inédites inspirées de l’univers d’aespa. Les joueurs pourront obtenir gratuitement des fonds d’écran, des cadres personnalisés, ou encore des titres spéciaux pour embellir leur profil en ligne.

Autre surprise : Naevis, l’avatar virtuel et cinquième membre symbolique d’aespa, débarque dans Street Fighter 6… en tant que commentatrice officielle. Elle rejoint ainsi le casting des voix disponibles pendant les matchs, avec un style et une tonalité résolument pop et high-tech.

La collaboration Street Fighter 6 x æspa débutera le 4 juillet 2025 et durera une année entière. La majeure partie du contenu sera donc disponible à l’achat dans la boutique du jeu jusqu’au 3 juillet 2026. Capcom communiquera le coût du déverrouillage de la l’Outfit 4 de Juri et Naevis une fois l’événement lancé.