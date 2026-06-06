Epic Games Store offre deux excellents jeux gratuits cette semaine. Ne les manquez pas ! 

Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store renouvelle son offre de jeux gratuits, et la sélection de cette semaine risque de séduire un large public. D’un côté, on a une aventure de pirates mêlant stratégie tactique et mécaniques roguelite. De l’autre, un hommage moderne aux grands classiques de la stratégie au tour par tour. Mais attention, vous avez jusqu’au 11 juin pour les récupérer. Foncez !

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Les jeux à récupérer gratuitement sur Epic Games Store du 4 au 11 juin

Epic Games propose cette semaine deux expériences très différentes mais complémentaires. Les amateurs d’action tactique et d’aventures maritimes trouveront leur bonheur dans le premier, tandis que les passionnés de stratégie au long cours pourront se perdre pendant des dizaines d’heures dans le second. Vous pouvez les télécharger et les ajouter à votre collection jusqu’au 11 juin prochain.

Découvrons-les sans plus tarder.

Rogue Waters

Développé par Ice Code Games, Rogue Waters plonge les joueurs dans un univers maritime marqué par les légendes, les malédictions et les trahisons. Le joueur y incarne le capitaine Cutter, un pirate déterminé à se venger après avoir été trahi par ceux en qui il avait confiance.

Le jeu repose sur une formule roguelite en mêlant exploration et combats tactiques au tour par tour. Chaque expédition propose des rencontres générées de manière procédurale, ce qui rend chaque partie différente l’une de l’autre. Au fil de l’aventure, les joueurs peuvent recruter de nouveaux pirates, améliorer leurs compétences et même invoquer de redoutables créatures marines capables de renverser le cours d’une bataille.

Songs of Conquest

À l’opposé de l’ambiance pirate de Rogue Waters, Songs of Conquest s’adresse aux amateurs de stratégie au tour par tour et de gestion de royaume. Développé par Lavapotion, le titre revendique ouvertement son inspiration des grandes références du genre, notamment Heroes of Might and Magic.

Les joueurs prennent le contrôle des Wielders, de puissants magiciens chargés d’explorer des territoires, de bâtir leur empire et de mener leurs armées à la victoire. Le jeu propose également une expérience riche et exigeante, avec au programme collecte de ressources, développement économique, recrutement d’unités et batailles tactiques. Ajoutez à cela son pixel art particulièrement détaillé, offrant un charme rétro lors de vos parties.

En bonus, l’Epic Games Store a déjà dévoilé les prochains jeux gratuits sur sa plateforme. Dès le 11 juin à 17 heures tapantes, vous pouvez donc télécharger The Ouroboros King et Warhammer 40K Speed Freeks sans payer un sou. Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au 18 juin 2026.