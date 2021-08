Un forfait mobile 100 Go à petit prix, c’est maintenant !

Tous les mois, une facture récurrente se loge sur votre relevé de compte : votre forfait mobile. Afin de faire baisser cette dépense quasi obligatoire de nos jours, il ne faut pas hésiter à faire jouer à la concurrence et profiter des meilleures offres du moment. Pour l’occasion, nous avons un forfait idéal si vous êtes habitué à consommer beaucoup de données mobiles : 100 Go pour 9,99 euros par mois !

100 Go de données mobiles dans un forfait à 9,99 € par mois

Sans grande surprise, Cdiscount Mobile est de retour avec un forfait à prix imbattable en ce moment : 100 Go pour 9,99 euros par mois. L’occasion pour vous de faire des économies pendant les prochains mois.

A travers ce forfait mobile, disponible à la souscription uniquement jusqu’au 5 août 2021, nous retrouvons tout d’abord les 100 Go de données mobiles. Une quantité largement suffisante pour les personnes souhaitant regarder des vidéos ou écouter de la musique en streaming, naviguer sur internet, utilisez les réseaux sociaux ou encore partager sa connexion avec un autre appareil.

À côté de cela, le forfait s’agrémente des traditionnels appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’EU et DOM vers un numéro français. Pour les voyageurs, sachez que vous pourrez profiter aussi de 13 Go de données mobiles par mois depuis les zones précédemment citées.

Finissons avec le plus important, le prix. Le forfait Cdiscount Mobile est sans engagement et affiche un tarif de 9,99 euros par mois durant les 12 premiers mois. Après cette période, la facture montera à 20 € par mois.