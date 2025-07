HIKMICRO impressionne avec ses débitmètres performants et accessibles

Le marché mondial de l’instrumentation connaît une nouvelle dynamique avec l’arrivée remarquée de HIKMICRO. Cette filiale du groupe HIKVISION propose désormais des débitmètres de haute précision conçus pour répondre aux besoins des industries connectées. Leur ambition ? Mettre à disposition des outils fiables, abordables et modernes pour une transformation numérique avancée.

Lancement mondial des débitmètres nouvelle génération HIKMICRO

HIKMICRO innove en lançant des débitmètres à effet Coriolis et à ultrasons. Ces instruments mesurent avec précision les flux de liquides et de gaz.

Le débitmètre Coriolis FC00 affiche une marge d’erreur de seulement 0,1 % pour les liquides et 0,5 % pour les gaz. Ces performances séduisent notamment l’industrie agroalimentaire, où la précision reste cruciale.

Le modèle à ultrasons FU00, quant à lui, propose une solution non invasive, idéale pour surveiller les flux d’eau sans interrompre l’activité. Ainsi, les entreprises évitent les pertes de pression et les arrêts coûteux.

Intégration de la technologie avancée dans les instruments HIKMICRO

La vraie force de HIKMICRO réside dans sa capacité à tout concevoir, de la puce au système fini. Grâce à une fabrication interne maîtrisée et à des algorithmes optimisés par l’IA, les instruments offrent des performances avancées et fiables.

Les diagnostics intelligents surveillent en continu l’état des appareils, garantissant sécurité et qualité des mesures. Avec un traitement des données ultra-rapide, ces solutions s’intègrent parfaitement aux environnements industriels exigeants.

Des solutions de mesure abordables pour l’industrie connectée

Traditionnellement, les instruments de pointe affichaient des prix élevés. HIKMICRO casse ce monopole grâce à une conception optimisée. L’entreprise propose des outils performants à un coût accessible, facilitant la numérisation des usines.

Avec l’élargissement de son offre, HIKMICRO permet à plus d’acteurs industriels de surveiller, anticiper les pannes et améliorer la rentabilité.

En résumé, l’entrée de HIKMICRO sur le marché mondial de l’instrumentation ouvre de nouvelles perspectives. Grâce à des débitmètres innovants et abordables, la digitalisation industrielle devient accessible à tous. Les usines peuvent ainsi compter sur une technologie fiable pour optimiser leur production, accroître la sécurité et réussir leur transition numérique.

