Révolution RCS : Orange et Twilio unissent leurs forces pour booster l’engagement client

Le géant de la communication Twilio fait un pas de plus sur le sol français. À l’occasion de Transform London, l’entreprise américaine annonce un partenariat stratégique avec Orange, l’un des principaux opérateurs télécoms mondiaux. Objectif : propulser le RCS Business Messaging en France et révolutionner la façon dont les marques interagissent avec leurs clients par messages.

Le RCS : la nouvelle norme de la messagerie

Derrière ce sigle, le Rich Communication Services – ou RCS – promet de balayer les limites du SMS classique. Désormais présent sur plus de 70 % des mobiles en France, il propose une expérience enrichie, plus interactive, où images, carrousels et boutons d’action deviennent la norme. Les deux partenaires visent même les 85 % de couverture d’ici la fin de l’année.

Ce partenariat n’a rien d’anodin. Selon le tout dernier rapport L’État de l’engagement client publié par Twilio, 81 % des consommateurs français plébiscitent déjà le RCS par rapport aux SMS classiques. De leur côté, trois entreprises sur quatre envisagent d’investir massivement dans ce nouveau canal de communication. Un vrai virage pour l’expérience client !

Orange et Twilio : une alliance sur-mesure pour les entreprises

En choisissant Twilio, Orange mise sur une expertise mondiale et une fiabilité à toute épreuve. La directrice Payment, Messaging and Identity chez Orange France, Amelia Newsom Davis, se montre enthousiaste : « 70 % des smartphones français peuvent aujourd’hui envoyer et recevoir des messages RCS. Cette technologie s’impose comme la référence de la messagerie mobile et offre aux marques plus de sécurité et de crédibilité dans leurs échanges avec les clients. À la clé : des taux de réponse en hausse et toujours plus d’engagement ».

Concrètement, le RCS fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS. Il permet d’intégrer du contenu interactif, de suivre la performance des campagnes grâce à des KPIs précis, et de fluidifier le parcours client. Mais que se passe-t-il pour les téléphones non compatibles ? Pas de panique : Twilio assure le relais via le traditionnel SMS, garantissant ainsi une continuité de service totale.

La messagerie mobile entre dans une nouvelle ère en France grâce à l’alliance d’Orange et Twilio. Le RCS va sans doute devenir un outil incontournable pour toutes les marques cherchant à fidéliser et engager leur communauté de manière innovante et sécurisée. Alors, êtes-vous prêts à recevoir vos prochains messages de marque en version enrichie ? Rejoignez la discussion et partagez vos impressions !