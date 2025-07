Delta Electronics franchit une étape majeure avec un siège vert à Hoofddorp

Delta Electronics renforce sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) avec un projet ambitieux. La construction d’un nouveau siège régional écologique à Hoofddorp, aux Pays-Bas, marque une étape majeure dans sa stratégie de développement durable. Cette initiative novatrice promet de placer la barre très haut en matière de technologie verte et de confort pour les employés.

Un nouveau siège régional écologique à Hoofddorp pour Delta Electronics

Le futur siège régional de Delta Electronics est conçu pour être exemplaire. Situé dans le parc d’affaires Park 20|20, ce bâtiment innovant, de près de 9300 m², sera achevé à la fin 2026. Il accueillera plus de 350 employés issus de domaines variés : R&D, gestion ou développement commercial. Cet édifice vise une énergie nette zéro grâce à plus de 700 panneaux solaires et des technologies d’économie d’énergie avancées. L’objectif : obtenir la prestigieuse certification BREEAM-Outstanding, symbole d’excellence environnementale.

Des installations innovantes axées sur le bien-être et la durabilité

Le bien-être des collaborateurs reste une priorité. Le bâtiment s’articule autour d’un atrium lumineux sur cinq étages, favorisant la lumière naturelle. On y trouvera :

Des espaces de travail modernes et flexibles

Un showroom pour présenter les solutions Delta Electronics

Des laboratoires et zones de créativité

Un système de plafond climatique pour un confort optimal

126 places de parking souterrain et des bornes de recharge pour véhicules électriques

Chaque détail a été pensé pour réduire l’empreinte carbone et offrir un environnement stimulant.

La stratégie de Delta Electronics pour l’expansion en EMEA

Cette installation renforce l’engagement solide de Delta Electronics dans la région EMEA. Hoofddorp se distingue par sa localisation stratégique, proche des partenaires clés et de l’aéroport de Schiphol. La région offre un vivier de talents multilingues et une ouverture internationale propice à la croissance. En s’implantant dans un quartier axé sur la durabilité, Delta confirme ses ambitions dans les infrastructures intelligentes et les solutions vertes, essentielles pour relever les défis énergétiques de demain.

En résumé, l’ouverture prochaine du nouveau siège de Delta Electronics à Hoofddorp est le reflet d’un engagement profond pour un futur durable. Grâce à ses innovations et à sa vision responsable, Delta s’impose comme un acteur clé de la transition verte en EMEA. Les employés et la région vont bénéficier d’un espace moderne, respectueux de l’environnement et tourné vers l’avenir. Cette expansion annonce de belles perspectives pour l’écosystème local et international.

Lisez notre dernier article tech : EA : c’est officiellement la fin pour Anthem