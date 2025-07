EA : c’est officiellement la fin pour Anthem

Anthem vit actuellement ses derniers jours en ligne. Après six ans d’existence, le jeu de science-fiction développé par BioWare et édité par Electronic Arts s’apprête à tirer sa révérence. La fermeture définitive de ses serveurs sera effective pour le début de l’année prochaine, scellant le destin de ce titre aux avis mitigés.

Arrêt d’Anthem : un début catastrophique, une fin inévitable

Lancé en 2019 comme sous-forme de modèle “game as a service”, Anthem est un action-RPG en ligne multijoueur développé par BioWare. Dans le jeu, les joueurs explorent un monde extraterrestre sauvage et affrontent des créatures qui s’y trouvent, en pilotant des Javelins, des exosquelettes mécaniques personnalisables. Malheureusement, le jeu n’a jamais réellement trouvé son public, plombé par un contenu jugé trop maigre et un gameplay répétitif. BioWare a bien tenté de redresser la barre avec une refonte baptisée Anthem NEXT en 2020, mais sans succès.

4 ans après cet échec, l’inévitable se produit. Jeudi dernier, Electronic Arts a annoncé officiellement la fermeture définitive des serveurs d’Anthem à partir de l’année prochaine, le 12 janvier 2026 plus précisément.

“Après mûre réflexion, nous mettrons fin à Anthem le 12 janvier 2026”, peut-on lire dans le communiqué d’EA. “Cela signifie que le jeu sera encore jouable en ligne pendant plus de 180 jours. À partir d’aujourd’hui, vous ne pouvez plus acheter de monnaie premium dans le jeu. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser votre solde restant jusqu’à la mise hors ligne des serveurs.”

À compter de juillet 2025, l’achat de monnaie premium ne sera donc plus disponible. Anthem sera ensuite retiré du catalogue EA Play dès le 15 août 2025. Les joueurs ayant acheté le jeu pourront quand même continuer à y jouer jusqu’au jour fatidique de janvier prochain. Après cette date, il sera impossible de se connecter aux serveurs, et le jeu cessera d’exister.

L’industrie du jeu vidéo connaît un moment critique actuellement. Récemment, Microsoft a licencié environ 9 000 personnes, dont de nombreux membres de la division Xbox. Toutefois, EA tient à rassurer sa communauté que la fermeture des serveurs d’Anthem n’entraînera pas des licenciements chez BioWare.