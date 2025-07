Hisense sublime l’expérience VAR à la Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ est l’un des plus grands événements sportifs de l’année. Cette compétition bénéficie d’une technologie révolutionnaire signée Hisense. Grâce à ses écrans de dernière génération, la marque change la façon de voir et de vivre le football, sur le terrain et pour les fans du monde entier.

La technologie d’affichage Hisense au cœur du système VAR

Le système VAR joue un rôle crucial lors des matchs. Pour garantir des décisions justes, il faut une qualité d’image irréprochable. Hisense fournit des écrans avec une résolution ultra-haute et des couleurs précises. Cette technologie offre une clarté inégalée pour analyser chaque action du jeu. Pour la première fois, la FIFA accorde à une marque les droits exclusifs de marquage sur les écrans VAR. Cet honneur confirme la place de leader de Hisense dans le secteur.

Des performances visuelles inédites lors de la Coupe du Monde

Les écrans de Hisense illuminent aussi les stades. On retrouve la marque sur les panneaux dynamiques et les jumbotrons géants. Les messages comme « HISENSE 100 TV, GLOBAL No.1 » mettent en avant les innovations de la marque. Les téléviseurs 100 pouces et les écrans RGB-MiniLED offrent une expérience immersive pour les fans présents et les téléspectateurs. Ainsi, Hisense prouve que la qualité visuelle peut transformer le spectacle sportif.

Hisense : partenaire officiel et leader mondial de l’innovation

Depuis 1969, Hisense propose des solutions de pointe pour la maison et le divertissement. Présente dans plus de 160 pays, la marque affiche des chiffres impressionnants. Selon Omdia, elle est numéro un mondial pour les téléviseurs de 100 pouces et plus. Ce partenariat avec la FIFA confirme l’engagement de Hisense dans le sport et l’innovation technologique.

En conclusion, Hisense s’impose une fois de plus comme un acteur principal lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Grâce à sa technologie d’affichage, la marque améliore l’expérience de tous : arbitres, joueurs et fans. La mission de Hisense est claire : rendre chaque moment sportif plus intense et plus précis, sur le terrain comme à la maison.

