Cyberpunk: Edgerunners 2 est annoncé, et ce sera sur Netflix  

Night City n’a pas fini de nous faire rêver les yeux ouverts ! Tandis que CD Projekt Red travaille sur la suite de Cyberpunk 2077, le studio Trigger revient également avec la deuxième saison de son anime. Baptisé simplement Cyberpunk: Edgerunners 2, cette suite sera disponible sur Netflix, et promet une ambiance encore plus sombre et poignante que la première saison.

Voir aussi : 40 ans après sa première parution, Ronin Warriors revient pour une nouvelle suite

Cyberpunk: Edgerunners 2 : bande-annonce et distribution

Lors de l’Anime Expo 2025 à Los Angeles, les créateurs et les acteurs de l’anime Cyberpunk Edgerunners se sont réunis avec CD Projekt Red pour renouveler leur partenariat avec le Studio Trigger. Le but ? Produire Cyberpunk : Edgerunners 2, la suite de l’anime sur Netflix. Découvrez ci-dessous la bande-annonce de présentation de l’anime. Un conseil cependant : il contient des spoilers concernant la première série, alors, regardez-la à vos risques et périls :

La première saison de Cyberpunk: Edgerunners a servi de de préquelle à Cyberpunk 2077. On ne sait donc pas la timeline de cette suite, et si des personnages du premier opus reviendront. Une chose est sûre : Cyberpunk: Edgerunners 2 sera une série autonome, et il comportera dix épisodes.

Lors du panel, les producteurs ont également confirmé que l’anime n’aura pas de lien direct avec David et Lucy, les protagonistes de la première saison. “David est mort, mais Night City vit toujours”, a résumé Bartosz Sztybor, scénariste et showrunner de la série.

Côté animation, Studio Trigger signe son retour. Cette fois, Kai Ikarashi sera derrière les manettes, ce dernier connu pour avoir été l’animateur sur la saison 1 et sur SSSS.Gridman. Il succède donc à Hiroyuki Imaishi, mais pas de panique : il promet d’insuffler une vision encore plus brutale et réaliste à l’univers. Kanno Ichigo sera responsable des character designs, tandis que la scénarisation reste assurée par l’équipe de la première saison.

Une histoire “plus crue et plus sombre” ?

Et que dire du scénario ! Selon les premières déclarations de l’équipe, Cyberpunk: Edgerunners 2 proposera une histoire encore plus mélancolique et violente, dans la continuité de l’ADN de Cyberpunk. Bartosz Sztybor a déjà précisé que la saison 2 promet d’être “plus triste, plus sombre, plus sanglante et encore plus crue” que la précédente. “Nous, CD Projekt Red, sommes très enthousiastes à l’idée de présenter une chronique crue et réelle de rédemption et de vengeance, quelque chose de différent de ce que nous avons fait jusqu’à présent”, ajoute le showrunner.

Cyberpunk; Edgerunners 2 n’a pas encore de date de sortie, la production étant à peine lancée. Il faudra sans doute patienter jusqu’en 2027 pour découvrir cette nouvelle plongée dans Night City sur Netflix.