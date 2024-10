Amazon relance son projet ambitieux : la série God of War prend un nouveau départ

Amazon Prime Video fait un pari risqué en rebootant son adaptation live-action de God of War. Après l’immense succès de Fallout, la plateforme ne veut pas seulement surfer sur la vague, mais offrir une série qui saura marquer les esprits. Pour cela, elle a décidé de tout reprendre depuis le début, avec une direction créative complètement revue.

Un changement de cap pour la série God of War

Amazon a décidé de réorganiser son projet de série God of War. Le showrunner Rafe Judkins, qui avait travaillé sur La Roue du Temps, et les producteurs exécutifs Mark Fergus et Hawk Otsby, connus pour leurs œuvres comme Children of Men et Iron Man, ne font plus partie de l’aventure. Bien que leurs scénarios aient été salués par Amazon et Sony, le géant du streaming a choisi de se tourner vers une nouvelle direction créative.

Ce départ n’est pas un signe de mauvaise qualité, mais plutôt une volonté de renouveler la série. Amazon a pris la décision de recruter un nouveau showrunner et de rassembler une nouvelle équipe de scénaristes. Cette décision montre la détermination de la plateforme à offrir aux fans de la saga un Kratos en live-action qui soit à la hauteur des attentes.

Une adaptation ambitieuse pour le reboot de God of War

La série est basée sur le reboot de God of War sorti en 2018. Ce jeu, développé par Santa Monica Studio, a marqué un tournant dans la franchise. Kratos, le célèbre guerrier, quitte la mythologie grecque pour plonger dans l’univers nordique. L’intrigue suit son périple avec son fils Atreus après la mort de sa femme. Ensemble, ils partent pour accomplir son dernier souhait : disperser ses cendres au sommet de la montagne la plus haute. Ce voyage met à l’épreuve leur relation père-fils tout en les confrontant à de nouveaux dieux et créatures mythologiques.

Amazon et Sony souhaitent rester fidèles à cette histoire tout en apportant une touche cinématographique puissante qui captivera le public. L’adaptation live-action se veut aussi spectaculaire que le jeu vidéo, avec des visuels époustouflants et une narration profonde.

Un projet entre les mains de grands noms

Pour garantir la qualité du projet, Amazon s’entoure de partenaires de poids. Santa Monica Studio, le développeur du jeu, est directement impliqué. Le directeur créatif du studio, Cory Barlog, reste à bord en tant que producteur exécutif. De plus, PlayStation Productions, avec Asad Qizilbash et Carter Swan, sera aussi à la production, accompagnée par Yumi Yang de Santa Monica Studio et Roy Lee de Vertigo.