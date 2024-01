Fallout : London a enfin une date de sortie officielle !

Fallout : London a été annoncé il y a quelques années. Mais, désormais, c’est officiel : l’aventure créée par les fans sortira le 23 avril 2024. Bien que les développeurs aient affirmé que le jeu en lui-même était déjà prêt, ils avancent qu’il faut ces quelques mois d’attente pour effectuer les derniers tests.

C’est quoi Fallout : London ?

Fallout : London se présente comme un mod de taille DLC pour Fallout 4. Pour rappel, un DLC, pour DownLoadable Content, est une extension du jeu de base. Le mod Fallout : London a donc été construit à partir de Fallout 4 de Bethesda de 2015. Les joueurs ont eu carte blanche pour laisser libre cours à leur imagination dans un Londres post-apocalyptique.

Dans la bande-annonce du jeu, on peut déjà voir des lieux emblématiques comme Big Ben, Shakespeare’s Globe, le Trafalgar Square et d’autres encore. Comme il s’agit d’un scénario post-apocalyptique, ces lieux ont subi des attaques nucléaires et ont été plongés dans le chaos.

Explorer l’histoire européenne d’avant-guerre

L’équipe de développeurs, Folon, indique que le choix du théâtre européen n’est pas le fruit du hasard. Apparemment, ce mod a pour objectif de faire explorer « l’histoire européenne d’avant-guerre » aux joueurs. Ces derniers pourront alors examiner l’impact des guerres de ressources de Fallout sur la « société structurée en classes » de la région.

Fallout : London se présente donc comme une suite directe du jeu de base. Par conséquent, il vous faut vous munir de la version PC du titre original pour jouer à ce mod. Pour information, Fallout : London était en développement depuis 2020 et ce jeu était attendu depuis 2022. Selon Folon, le retard de la sortie du jeu était inévitable car de nombreux membres de l’équipe viendraient « d’une région touchée par un conflit ». Selon The Verge, il pourrait s’agir de l’Ukraine.

En tout cas, le jeu sortira donc le 23 avril, qui est le jour de la Saint-Georges en Grande-Bretagne, une journée non fériée mais qui est remplie de célébrations et de défilés.