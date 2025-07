Duux – Douce fraîcheur : Dormez tranquille et profitez pleinement de l’été

L’été approche à grands pas et, avec lui, reviennent les envies de vacances au soleil et de week-ends à l’aventure. Mais entre les locations mal équipées et les pics de chaleur, dormir paisiblement devient vite un défi. Pour répondre à ce besoin, Duux, la marque néerlandaise experte du traitement de l’air, lance deux nouveaux ventilateurs nomades. Prêts à rafraîchir vos nuits sous la canicule ?

Rize : la fraîcheur compacte à emporter partout

Vous improvisez un road trip ou préparez un sac pour un court séjour ? Rize répond présent ! Ultra léger (seulement 1 kg), ce ventilateur sans fil se fait discret dans n’importe quel bagage. Son format rétractable (de 34 à 75 cm) le rend aussi pratique en tente qu’en télétravail ou même pour une sieste à l’arrière du van.

Côté autonomie, Duux frappe fort : 15 heures de fraîcheur, grâce à sa batterie rechargeable via USB-C. Et bonne nouvelle pour les dormeurs sensibles : son fonctionnement reste très silencieux. De jour comme de nuit, il promet de rendre vos escapades estivales beaucoup plus agréables.

Whisper Flex 2 : la fraîcheur connectée et stylée

Vous cherchez un compagnon polyvalent pour vos vacances ? Le Whisper Flex 2 est la nouveauté à découvrir. Ce modèle compact joue la double carte : ventilateur de table (54 cm) ou sur pied (92 cm), il s’ajuste à votre besoin du moment en quelques secondes. La discrétion est aussi au rendez-vous grâce à un niveau sonore qui descend à 13 dB.

Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est la connectivité intelligente : contrôlez-le à distance via l’application Duux ou commandez-le à la voix grâce à Google Assistant ou Amazon Alexa. Son écran tactile, ses 30 vitesses, l’oscillation multidirectionnelle et la batterie optionnelle (jusqu’à 11h d’autonomie) complètent ce tableau high-tech. Côté design, Duux mise sur des coloris rafraîchissants, lavande ou pêche, parfaits pour l’été.

La chaleur ne gâchera plus vos nuits ni vos journées d’été grâce à ces deux solutions ingénieuses. Dites-nous en commentaire lequel vous glisseriez dans votre valise, ou partagez vos astuces contre la canicule ! Et pour découvrir toute la gamme, rendez-vous sur le site de Duux.