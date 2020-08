En ce début du mois d’août, la canicule s’installe progressivement sur la France. On note déjà de très fortes chaleurs. Il est nécessaire du coup de se rafraîchir sans prendre aucun risque surtout en pleine pandémie du Covid19. Se mouiller le visage, faire les magasins ou installer le avidsen homefresh, quelles sont nos meilleurs conseils ?

Quels sont les astuces pour y arriver ?

Des gestes simples pour se rafraîchir en temps de canicule

Il y a des gestes assez simples en pleine canicule pour éviter les accidents. Il est primordial de mieux se préparer bien avant les premiers signes de la souffrance corporelle. La première attitude à avoir est de boire beaucoup d’eau sans forcément attendre d’avoir soif. En cas de forte chaleur, le corps transpire en abondance. Ainsi, il y a de grands risques de se déshydrater. Il est recommandé d’avoir toujours à portée de main une bouteille d’eau. L’idéal est de boire deux litres d’eau environs par jour. Les boissons diurétiques telles que le thé, le café, le soda de même que l’alcool sont à éviter. Ils favorisent en réalité la déshydratation. La deuxième astuce consiste à se mouiller de temps en temps avec des brumisateurs ou des serviettes humidifiées.

Le but est de faire baisser un tant soit peu la température corporelle. Les parties à privilégier sont les avant-bras et le visage. Les vêtements peuvent être humidifiés. L’autre technique est de préférer les lieux frais. Pour garder une température fraîche dans l’immeuble, les fenêtres et les volets doivent être fermés durant le jour et ouverts dans la nuit. Les ventilateurs peuvent venir en outre à la rescousse.

Un appui considérable du climatiseur mobile

Pour rafraîchir de manière libre chacune des pièces d’une maison, le climatiseur mobile est le meilleur allié. Il est très pratique d’usage en raison de ses roulettes. Elles lui assurent une mobilité assez parfaite. Il convient aux espaces réduits c’est-à-dire les pièces inférieures dont la superficie est d’environ 30m². C’est le cas des petits commerces et des studios. Le climatiseur mobile est utilisé également en climatisation d’appoint dans la chambre. Les évolutions technologiques en la matière ont permis d’avoir des climatiseurs mobiles très silencieux et assez économiques.

Les avantages notables de la climatisation portable

Le premier avantage d’une clim amovible est sa mobilité comme le avidsen homefresh avec ses roulettes. L’autre atout est son prix. Il est possible d’acquérir un tel produit avec une puissance de près de 3000 Watts à 300 euros. La consommation énergétique est moindre. Il y a moins de risque d’avoir une hausse de la facture d’électricité. Ce sont des appareils très économiques et rentables. Il est recommandé de choisir d’ailleurs un climatiseur mobile classé A énergétiquement.

De tels appareils ne sont moins gourmands en électricité. Il faut veiller lors de l’achat à prendre une clim dans le bloc principal puisse évacuer l’air chaud à l’extérieur par le biais d’une gaine plate ou cylindrique. Celle-ci peut facilement être passée par la fenêtre. Le climatiseur mobile sans aucune évacuation vers l’extérieur est inutile. Il ne peut en aucun cas rafraichir la chambre. Il est possible de faire un petit trou dans la fenêtre ou dans le mur afin de faire rentrer moins de chaleur. Des professionnels sollicités aident à la gaine d’évacuation de manière directe avec le conduit de cheminée.

La clim Française avec avidsen homefresh

C’est ainsi, que nous recommandons avidsen et son climatiseur portable connecté et éco-friendly HomeFresh. Une bonne solution pour surmonter la canicule qui se fait subir. Solution que nous avons installé chez nous et utilisé lors de ces fortes chaleurs.

Ce nouveau venu dans la gamme Avidsen Home se pilote via une télécommande ou à distance avec un smartphone et l’application dédiée Avidsen Home, mais également grâce aux assistants vocaux



Compact, facile à installer et mobile (4 roulettes), le climatiseur HomeFresh a été pensé pour trouver place dans une chambre ou un salon d’environ 30m2.

A retrouver chez Maisonic juste ici !

Petite astuce qui n’est pas précisée dans le manuel du avidsen homefresh, la touche reset du HomeFresh correspond a la touche « On/Off » et la touche « ventilation » en même temps !