Geotab go anywhere offre une gestion d’actifs plus efficace en europe

La gestion d’actifs est un défi pour de nombreuses entreprises. Avec l’arrivée de Geotab GO Anywhere en Europe, le suivi devient plus simple et sécurisé. Cette innovation offre de réelles solutions pour maîtriser les coûts et éviter les pertes d’équipements précieux.

Geotab go anywhere : une solution de suivi adaptée à toutes les flottes

Le nouveau boîtier GO Anywhere de Geotab répond aux besoins des entreprises souhaitant garder une vue d’ensemble de leurs actifs. Grâce à son format robuste et sa batterie longue durée, il s’adapte à presque tous les usages. Il se fixe facilement, que ce soit avec des vis ou des aimants. Cet appareil est idéal pour suivre aussi bien les véhicules motorisés que les équipements sans moteur. Ainsi, il aide à localiser et récupérer rapidement tout objet perdu ou déplacé.

Fonctionnalités innovantes du boîtier connecté go anywhere

GO Anywhere regorge de fonctionnalités pratiques qui facilitent le quotidien. Voici les principales innovations :

Fréquence de suivi personnalisable : ajustez les mises à jour selon le temps ou le mouvement de l’actif.

: ajustez les mises à jour selon le temps ou le mouvement de l’actif. Batterie performante : jusqu’à cinq ans d’autonomie, pour une tranquillité d’esprit.

: jusqu’à cinq ans d’autonomie, pour une tranquillité d’esprit. Mises à jour à distance : améliorez l’appareil sans déplacement grâce aux mises à jour Over-the-Air.

: améliorez l’appareil sans déplacement grâce aux mises à jour Over-the-Air. Intégration MyGeotab : accédez à vos rapports et tableaux de bord sur une plateforme unique.

Sa conception étanche (IP68/IP69K) garantit un fonctionnement fiable même dans les conditions extrêmes, en extérieur ou sur chantier.

Déploiement européen et compatibilité multi-secteurs

L’expansion de GO Anywhere couvre désormais de nombreux pays européens comme la France, l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne. Le suivi fonctionne grâce aux réseaux LTE-M, garantissant une bonne couverture. Cette solution s’adresse au transport, à la construction, à la logistique, mais aussi aux institutions publiques. Chaque secteur peut ainsi bénéficier d’un outil moderne pour optimiser l’utilisation des actifs et réduire les pertes.

En conclusion, Geotab GO Anywhere révolutionne la gestion d’actifs en Europe avec sa simplicité et sa robustesse. Les entreprises, quel que soit leur secteur, profitent d’un outil fiable pour renforcer leur efficacité et réaliser des économies. Investir dans cette technologie, c’est faire le choix de la sécurité et de l’optimisation de ses ressources.

