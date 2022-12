PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS5 et PS4 en janvier 2023

Plus que quelques jours avant 2023. Pour l’occasion, nous avons eu droit à la nouvelle liste de jeux vidéo offerts sur PS5 et PS4 via les abonnements PlayStation Plus. Ainsi, les trois titres du mois de janvier sont les suivants : Star Wars: Jedi Fallen Order, Axiom Verge 2 et Fallout 76.

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, il ne reste plus que quelques jours pour profiter des jeux gratuits du PlayStation Plus sur PS4 et PS5. Pour rappel, vous avez jusqu’au 3 janvier 2023 pour ajouter les trois titres du mois de décembre 2022 à votre bibliothèque.

Comme d’habitude, la liste des prochains ajouts dans le PlayStation Plus a été dévoilée sur Dealabs par le membre billbil-kun. Nous apprenons ainsi la liste des trois nouveaux jeux disponible gratuitement en janvier 2023, plus précisément du 3 janvier au 7 février 2023 :

Star Wars: Jedi Fallen Order – PS5 et PS4 ;

Axiom Verge 2 – PS5 et PS4 ;

Fallout 76 – PS4.

Les joueurs abonnés à l’une des formules du PlayStation Plus (Essentiel, Extra ou Premium) pourront ainsi profiter d’un beau mois de janvier 2023 grâce à Sony. Le titre le plus intéressant est bien évidemment Star Wars Jedi: Fallen Order. Ce jeu vidéo plébiscité, nous plongeant dans une histoire inédite dans l’univers de Star Wars, est d’ailleurs disponible pour une très bonne raison : l’arrivée du second opus, nommé Survivor, en mars 2022.

De son côté, Axiom Verge 2 est un jeu indépendant de type metroidvania qui saura plaire aux personnes nostalgiques du pixel art des années 80/90. Votre objectif est simple : retrouver votre fille. Il faudra cependant osciller entre deux réalités et récolter de nombreux pouvoirs différents afin d’y arriver. Pour finir, Fallout 76 est un RPG multijoueur de survie où vous incarnez une personne sortant d’un abri antiatomique 25 ans après l’holocauste nucléaire. Son but est sans grande surprise de rebâtir le monde afin d’aider la population à sortir des autres abris.

