State of Play Septembre 2024 : Toutes les grandes annonces et nouveautés sur PS5 et autres consoles

Quelques jours avant l’ouverture des précommandes de la PS5 Pro, Sony a organisé un événement très attendu : le State of Play de septembre 2024. Durant 30 minutes intenses, des remasters, des DLC et même des exclusivités PS5 ont été dévoilés. Le moins que l’on puisse dire est que les fans de PlayStation ont eu de quoi se réjouir. Si vous avez manqué l’événement ou que vous voulez revivre les moments clés, voici un tour d’horizon des plus grosses annonces.

Astro Bot revient avec un DLC prometteur

L’équipe Asobi a ouvert le bal avec un aperçu du nouveau DLC d’Astro Bot. Ce sympathique robot vous avait déjà conquis ? Vous serez ravi de savoir que ce contenu supplémentaire ajoutera cinq niveaux de speedrun et introduira dix nouveaux robots à sauver. Y compris des personnages inspirés d’autres jeux comme Helldivers et Stellar Blade. Malheureusement, aucune date de sortie précise n’a été donnée. Le studio a seulement mentionné un lancement pour « l’automne 2024 ». On a hâte de replonger dans cet univers coloré et dynamique.

Horizon Zero Dawn en version remasterisée

Les rumeurs qui couraient depuis 2022 se confirment enfin : Horizon Zero Dawn revient dans une version remasterisée sur PlayStation 5 et PC. Prévu pour le 31 octobre, ce remaster promet des « graphismes époustouflants et des fonctionnalités améliorées ». Les fans de la première heure comme ceux qui découvriront cette pépite auront droit à une expérience encore plus immersive. Et ce, grâce aux performances techniques de la PS5.

L’aventure LEGO Horizon

Pour les amateurs de jeux plus décontractés, Sony a également confirmé la sortie de Lego Horizon Adventures le 14 novembre. Ce titre, initialement annoncé en juin, sera disponible non seulement sur PS5, mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Il s’agit d’une version colorée et plus accessible de l’univers d’Horizon, qui devrait plaire à tous. Vous pouvez déjà imaginer les possibilités créatives de ce mariage improbable entre deux licences phares.

Ghost of Yotei, une nouvelle héroïne dans l’univers des samouraïs

L’une des annonces les plus marquantes de cet événement est sans doute Ghost of Yotei. Il s’agit du prochain chapitre de la célèbre série Ghosts par Sucker Punch. Cette fois, le joueur incarnera un protagoniste féminin, Atsu. Cette dernière manie non seulement une épée de samouraï, mais aussi un shamisen (instrument traditionnel japonais). Accompagnée d’un mystérieux loup, Atsu parcourra les terres sauvages autour du mont Yotei. La bande-annonce a laissé les fans bouche bée. On attend avec impatience plus de détails sur ce nouvel opus.

Améliorations pour la PS5 Pro

Sony a aussi profité de ce State of Play pour dévoiler les jeux qui bénéficieront d’améliorations sur la nouvelle PS5 Pro, disponible en précommande dès le 7 novembre. Parmi eux, on retrouve des titres déjà très attendus comme Star Wars Jedi: Survivor, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Resident Evil Village et Resident Evil 4. Ces jeux, déjà impressionnants sur PS5, seront encore plus performants sur la PS5 Pro. Il y aura des graphismes plus détaillés et des temps de chargement réduits. En bonus, Sony a annoncé que d’autres titres bénéficieront de ces améliorations comme The Last of Us Part I, Spider-Man Remastered et Wolverine.

Legacy of Kain fait son grand retour

Les amateurs de jeux rétro seront ravis d’apprendre que Legacy of Kain : Soul Reaver 1 et 2 bénéficieront eux aussi d’un remaster. Les deux jeux emblématiques de Crystal Dynamics seront retravaillés par Aspyr Media. Leur sortie est prévue le 10 décembre sur PlayStation, Xbox, Nintendo et PC. Ce remaster est une excellente nouvelle pour ceux qui ont adoré l’original ou qui souhaitent découvrir cette série culte.

Hitman en VR sur PSVR 2

Les fans de réalité virtuelle ne sont pas en reste. IO Interactive a dévoilé une mise à jour VR pour Hitman World of Assassination sur PSVR 2, prévue pour décembre. Si vous avez déjà le jeu de base, cette mise à niveau ne coûtera que 10 dollars. Imaginez-vous en train de planifier vos assassinats dans un environnement immersif à 360°. Avec des graphismes en haute résolution et une interactivité renforcée.

Des couleurs vives pour la PS5 Slim

Sony a également pensé à ceux qui aiment personnaliser leur console. De nouvelles coques de console « Chroma » seront disponibles pour la PS5 Slim à partir du 7 novembre. Elles seront proposées en perle, indigo et bleu sarcelle. De quoi donner un peu de pep à votre espace de jeu. Et pour couronner le tout, des manettes DualSense assorties seront aussi disponibles à partir de 79,99 USD. Si vous aimez les couleurs vives, ces accessoires pourraient bien vous plaire.

Fantasian débarque enfin sur PS5

Autre annonce marquante : Fantasian, le RPG culte créé par Hironobu Sakaguchi, le père de Final Fantasy, arrivera enfin sur PS5 le 5 décembre. Ce jeu, salué pour son esthétique unique utilisant des dioramas faits à la main, était jusqu’à présent une exclusivité Apple Arcade. Les fans de JRPG qui n’avaient pas pu y jouer seront enfin récompensés pour leur patience. Le jeu sortira également sur Switch, PC et Xbox.

Le retour des classiques Lunar

Les nostalgiques des jeux de rôle japonais seront ravis d’apprendre que Lunar et Lunar 2 feront leur retour dans une collection remasterisée au printemps 2025. Ces classiques, qui coûtaient parfois une petite fortune sur les consoles d’origine, bénéficieront de visuels mis à jour et d’un mode grand écran pour une expérience modernisée.

Hell Is Us, une aventure cauchemardesque

Enfin, une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Hell Is Us a fait frissonner l’audience. Ce jeu d’action-aventure vous plonge dans un monde envahi par des créatures surnaturelles sans visage, et sortira en 2025 sur PlayStation, Xbox Series X | S et PC. Si vous aimez les jeux à l’ambiance sombre et mystérieuse, celui-ci pourrait bien vous donner des sueurs froides.