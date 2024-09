Nintendo Switch 2 : voici tout ce qu’il y a à savoir avant sa sortie 

Le monde des consoles évolue sans cesse. Après sept ans de bons et loyaux services, la Nintendo Switch commence à prendre de l’âge. Elle a clairement besoin d’un coup de neuf. Depuis des années, des rumeurs circulent à propos d’une nouvelle version de cette console phare. Néanmoins, ces derniers mois, les rumeurs s’intensifient. Alors, que sait-on vraiment de la Nintendo Switch 2 ? Voici les infos essentielles !

Une annonce imminente

Nintendo reste souvent mystérieux sur ses nouvelles consoles. Cependant, plusieurs sources affirment que la Nintendo Switch 2 pourrait être annoncée très bientôt. En effet, certains experts comptent sur ce mois de septembre. C’est une période clé dans le monde du jeu vidéo japonais en raison du Tokyo Game Show. Des insiders de l’industrie, comme Christopher Dring de GamesIndustry.biz et Andy Robinson de VGC, ont évoqué des rumeurs d’un événement imminent.

Même si Nintendo garde ses secrets, il y a des signes. L’assembleur de Nintendo, Hosiden, a augmenté ses investissements en équipements de production. Cela laisse penser qu’une annonce de la nouvelle console pourrait arriver rapidement. Cependant, le mystère autour de la date de sortie reste entier.

Quand pourra-t-on acheter la Nintendo Switch 2 ?

Encore une fois, rien n’est officiel. Beaucoup s’accordent à dire que la Switch 2 devrait être sur le marché d’ici mars 2025 au plus tard. Nintendo pourrait choisir de suivre le même calendrier que pour la première Switch, lancée en mars 2017, avec une annonce à la fin de cette année.

Cependant, d’autres rumeurs suggèrent une sortie pour 2025. Les paris sont ouverts, mais une chose est sûre : Nintendo ne tardera pas à communiquer plus officiellement.

Switch 2 ou quelque chose de totalement nouveau ?

Quand on parle de Nintendo, difficile de savoir à quoi s’attendre. La société est connue pour ses choix surprenants en matière de consoles. Après la Wii, on a eu la Wii U, une console qui a pris tout le monde par surprise (pas forcément dans le bon sens). Mais ici, il y a de grandes chances que Nintendo joue la sécurité.

Des sources fiables affirment que les développeurs ont déjà eu un aperçu du matériel de la Switch 2. Il pourrait ne pas s’agir d’une révolution mais d’une évolution logique. Ce qui semble plus probable, c’est une Switch 2 avec un design similaire, mais des spécifications améliorées. La fonctionnalité hybride devrait également être conservée, car elle a largement contribué au succès de la première Switch.

Rétrocompatibilité : bonne nouvelle pour les fans

La question de la rétrocompatibilité est cruciale. Avec la taille impressionnante de la bibliothèque de jeux de la Switch actuelle, beaucoup se demandent si les titres existants pourront être joués sur la nouvelle console. La bonne nouvelle, c’est que la Switch 2 devrait être compatible avec les jeux Switch actuels, que ce soit en version physique ou numérique.

Doug Bowser, président de Nintendo of America, avait d’ailleurs laissé entendre que la transition entre la Switch et sa remplaçante serait plus douce que celle des consoles précédentes. Si cela est vrai, c’est une excellente nouvelle pour les joueurs qui ne veulent pas perdre leurs jeux préférés.

Les spécifications techniques

C’est là que les choses deviennent intéressantes. Plusieurs rumeurs pointent vers un processeur Tegra239 de NVIDIA pour la Switch 2, un modèle beaucoup plus puissant que celui de la Switch actuelle. Ce processeur serait épaulé par 8 à 12 Go de RAM, selon les sources, ce qui améliorerait considérablement les performances générales.

Un autre point fort de la nouvelle console serait l’intégration du DLSS. Il s’agit d’une technologie de NVIDIA qui permet de générer des images de haute qualité à partir d’une résolution plus basse. Cela permettrait de rendre les jeux plus beaux sans demander trop de ressources à la console. Autrement dit, les jeux auront l’air beaucoup plus beaux, même en mode portable.

Écran et affichage

La Switch actuelle dispose d’un écran OLED pour sa version améliorée. Il y a beaucoup de spéculations sur ce que la Switch 2 proposera. Des rumeurs parlent d’un écran LCD de 8 pouces, mais certains évoquent également un écran Mini-LED ou OLED avec une résolution de 1080p en mode portable et 4K lorsqu’elle est dockée.

Le Mini-LED pourrait offrir un excellent compromis entre qualité et coût, car il permet un meilleur contraste sans les coûts élevés de l’OLED. Pour les amateurs de beaux graphismes, cette amélioration pourrait être un vrai plus. Mais pour l’instant, on ne peut que patienter pour voir quelle option Nintendo choisira.

Et le prix de la Nintendo Switch 2 dans tout ça ?

Le prix est encore une grande inconnue. Toutefois, si l’on se base sur les précédents lancements de Nintendo, la Switch 2 pourrait coûter autour de 400 $. La Switch originale était à 300 $. Cependant, avec des composants plus avancés, une légère hausse semble inévitable.

Une console à 400 $ la mettrait dans une fourchette de prix similaire à celle du Steam Deck, tout en restant bien en deçà de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series X. Cependant, si Nintendo reste fidèle à sa stratégie habituelle, il y a fort à parier que la Switch 2 restera accessible à un large public.

Jeux de lancement

Pour l’instant, il n’y a aucune information officielle sur les titres qui accompagneront la sortie de la Switch 2. Cela dit, beaucoup espèrent un nouveau « Super Mario » ou encore une double sortie pour « Metroid Prime 4 », un jeu qui se fait attendre depuis longtemps.

Il est également probable que Nintendo mise sur un jeu capable de démontrer les capacités techniques de la console. Un peu comme « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » l’avait fait pour la première Switch. Les fans d’Ubisoft peuvent également s’attendre à voir quelques titres au lancement, comme c’est souvent le cas.