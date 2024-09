TEST – Asus Rog Ally X, l’évolution ultime du gaming portable

Après le succès de la première Rog Ally, Asus revient avec une nouvelle version encore plus poussée : la Rog Ally X. Console portable sous Windows, elle vise à corriger les petits défauts de son aînée tout en proposant des performances encore plus impressionnantes. Avec un prix légèrement plus élevé de 900 €, elle se positionne comme la console portable de référence pour les gamers exigeants. Mais, vaut-elle vraiment cette différence de prix ?

Notre avis en bref sur la Rog Ally X

La Rog Ally X reprend les bases solides de son prédécesseur, mais avec plusieurs améliorations notables. Plus maniable et confortable en main, elle propose des performances toujours au rendez-vous, tout en étant plus optimisée pour une expérience de jeu encore plus fluide. L’écran 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est toujours un plaisir à utiliser, et la répartition du poids de la console a été améliorée, rendant les sessions de jeu longues beaucoup plus agréables.

L’absence de concurrence directe sur Windows place la Rog Ally X dans une catégorie à part. Comparée au Steam Deck, elle conserve l’avantage de tourner sur un système d’exploitation complet, offrant ainsi une grande liberté en termes de jeux et d’applications. Cependant, on regrette un prix qui grimpe encore, et quelques petits ajouts manquent, comme une béquille qui aurait été utile pour améliorer le confort d’utilisation en mode table.

Unboxing de la Rog Ally X

L’expérience d’unboxing de la Rog Ally X reste fidèle à ce que l’on connaît chez Asus : simple et efficace. La boîte sobre contient bien sûr la console, ainsi qu’un chargeur rapide de 65W et son câble. Comme pour la première version, Asus n’a pas jugé nécessaire d’embellir cette expérience avec des accessoires ou des éléments superflus. On apprécie cette simplicité qui aide à contenir les coûts.

L’ajout d’une documentation complète est également présent, avec toutes les informations nécessaires pour exploiter convenablement la console dès la sortie de la boîte. Là encore, l’expérience n’est pas révolutionnaire. En revanche, l’essentiel est là : la Rog Ally X est prête à l’emploi dès les premières minutes, et son processus de configuration est aussi simple que pour n’importe quel appareil sous Windows.

Design de la Rog Ally X

La Rog Ally X reprend le design de la première version, tout en apportant quelques modifications bienvenues. Toujours orientée gaming, elle conserve ses lignes angulaires et son allure futuriste. Toutefois, Asus a travaillé sur l’ergonomie pour rendre la console plus légère et plus maniable. Le poids est désormais mieux réparti, ce qui améliore grandement la prise en main, surtout lors des longues sessions de jeu.

Les manettes intégrées ne sont toujours pas détachables, mais leur confort d’utilisation a été amélioré. Les boutons, joysticks et gâchettes sont tous à portée de main et tombent naturellement sous les doigts. Deux boutons assignables à l’arrière de la console viennent compléter cet ensemble, permettant une personnalisation supplémentaire pour les joueurs les plus exigeants. L’amélioration du grip et la finesse des finitions font de la Rog Ally X une console agréable à tenir, même après plusieurs heures de jeu.

Capacités de l’écran

L’écran de la Rog Ally X est l’un de ses plus grands atouts. Toujours en 1080p, il propose une résolution parfaite pour du gaming portable, et le taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité à toute épreuve. Asus a conservé un écran IPS pour garantir une bonne luminosité même en extérieur, atteignant jusqu’à 500 nits. Ce choix est judicieux pour ceux qui voyagent beaucoup et jouent dans diverses conditions de luminosité.

Les couleurs sont vives, avec une couverture sRGB de 100 %, et la technologie FreeSync Premium permet d’éliminer les déchirures d’image, offrant ainsi une expérience de jeu toujours fluide. Bien que l’OLED soit toujours absent, le LCD utilisé est de très bonne qualité et ne déçoit pas. Le verre Gorilla® Glass Victus™ assure une bonne protection contre les rayures et autres incidents du quotidien, un vrai plus pour une console que l’on transporte partout.

Performances de l’Asus Rog Ally X

Côté performances, la Rog Ally X se dote du processeur AMD Ryzen™ Z1 Extreme, un modèle surpuissant qui fait toute la différence. Ce processeur 8 cœurs et 16 threads, couplé à la carte graphique AMD Radeon™ RDNA™ 3, délivre des performances de jeu exceptionnelles pour une console portable. Avec une fréquence boost pouvant atteindre 5,1 GHz et une puissance de calcul de 8,6 Teraflops, la Rog Ally X permet de jouer à des titres AAA sans compromis, ou presque.

En termes de puissance brute, elle surpasse la première version de la Rog Ally. Les jeux gourmands comme Cyberpunk 2077 ou Hogwarts Legacy tournent de manière fluide en 1080p, même si des ajustements graphiques sont nécessaires pour atteindre un framerate confortable. Sur des jeux moins exigeants, comme les indies ou les jeux en pixel art, la Rog Ally X excelle avec des taux de rafraîchissement qui frôlent les 120 FPS en 1080p.

Le TDP ajustable entre 9W et 30W permet une gestion plus fine des performances et de l’autonomie. En baissant la consommation, il est possible de jouer à des titres moins gourmands tout en conservant une autonomie raisonnable. Cependant, pour les jeux plus exigeants, il faudra accepter des compromis pour éviter une chauffe excessive et préserver la batterie.

Autonomie et batterie

L’autonomie de la Rog Ally X reste un point délicat, malgré les améliorations techniques. La batterie de 80 Wh est certes plus généreuse que celle de la première version, mais la puissance du processeur et de la carte graphique demande beaucoup d’énergie, surtout en mode performance. En utilisation intensive sur des jeux gourmands, l’autonomie varie entre 1h30 et 2h, ce qui peut être frustrant lors de longues sessions de jeu sans possibilité de recharge.

Cependant, pour des jeux moins exigeants ou en ajustant les paramètres de puissance à 9W et en baissant la luminosité, il est possible de prolonger cette durée à 3 heures ou plus. La recharge rapide à 65W est toujours présente et permet de récupérer 50 % de batterie en à peine 30 minutes, un atout non négligeable lorsque l’on est en déplacement. Malgré tout, pour profiter pleinement de la Rog Ally X, une prise électrique à proximité reste quasi indispensable.

Conclusion : Que vaut la Rog Ally X ?

La Rog Ally X est sans aucun doute une amélioration réussie de la première version. Plus ergonomique, plus puissante et plus agréable à utiliser, elle corrige la majorité des petits défauts de son aînée. Les performances sont bluffantes pour une console portable sous Windows, et l’expérience de jeu est à la hauteur des attentes des gamers exigeants. Cependant, ce bond en avant a un coût : le prix atteint désormais 900 €, ce qui place la Rog Ally X dans le haut de gamme du gaming portable.

