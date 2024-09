TUTO – iOS 18 : 5 nouveautés à connaître pour l’application Messages

Déjà bien améliorée avec iOS 17, Apple continue de faire évoluer son application Messages avec iOS 18. La mise à jour, arrivée le 16 septembre 2024, apporte des nouveautés qui rendent la messagerie encore plus pratique et ludique. De l’envoi programmé au support du protocole RCS, voici cinq changements que vous devez connaître.

1. Planifiez vos messages avec « Envoyer plus tard »

Vous avez déjà voulu envoyer un message à une heure précise, mais avez dû configurer des raccourcis compliqués ? Avec iOS 18, c’est du passé. Désormais, vous pouvez directement planifier l’envoi d’un message depuis l’application. Il suffit de rédiger votre message, puis de sélectionner la date et l’heure à laquelle vous voulez qu’il soit envoyé. Un vrai gain de temps pour ceux qui aiment s’organiser ou qui communiquent avec des personnes dans différents fuseaux horaires.

Petit bémol, la fonctionnalité ne fonctionne que pour les iMessage, donc si vous avez un contact qui utilise un téléphone Android, il faudra revenir au bon vieux SMS. Autre avantage, vous pouvez toujours modifier la date et l’heure si vous changez d’avis après avoir programmé l’envoi.

2. Support du format RCS pour une meilleure interopérabilité

Si vous échangez souvent avec des amis ou collègues qui n’utilisent pas d’iPhone, vous allez adorer cette nouveauté. Apple a finalement décidé de prendre en charge le RCS (Rich Communication Services). Pour faire simple, le RCS est la nouvelle norme de messagerie qui remplace les vieux SMS et MMS.

Avec le RCS, vos conversations seront plus fluides et riches, même avec des contacts qui n’ont pas d’iPhone. Vous pourrez profiter de discussions de groupe, d’envoi de fichiers volumineux, de vidéos, de photos de meilleure qualité, et même d’un chiffrement de bout en bout. Comme c’est le cas sur WhatsApp ou Messenger. Finies les discussions hachées et limitées avec vos amis sous Android. Vous aurez une messagerie moderne, peu importe l’appareil de votre interlocuteur.

3. iOS 18 vous permet de communiquer par satellite

Une autre nouveauté impressionnante avec iOS 18 est la possibilité d’envoyer des messages par satellite. Imaginez-vous en pleine nature, sans réseau cellulaire ou Wi-Fi. Jusqu’à maintenant, vous auriez été coupé du monde, mais ce ne sera plus le cas. Grâce aux satellites, vous pourrez envoyer des iMessage ou des SMS, des emojis et même des « Tapbacks » (ces petites réactions rapides comme le pouce levé ou le cœur).

Par contre, il y a une petite limite : vous ne pourrez pas envoyer de photos ou de fichiers par satellite. Mais quand vous êtes coincé dans une zone sans réseau, pouvoir envoyer un simple message peut déjà faire une énorme différence.

4. Ajoutez des effets d’animation à vos messages

Pour rendre vos conversations encore plus vivantes, iOS 18 introduit des effets d’animation. Vous pouvez animer un mot, une lettre ou même un emoji ! En sélectionnant votre texte et en cliquant sur l’icône à droite de la barre de saisie, vous accédez à une palette d’effets comme Rebond, Secousse ou Explosion. Huit effets animés vous attendent pour pimenter vos échanges.

Ces animations s’ajoutent aux effets déjà existants, et sont faciles à utiliser. C’est une petite touche de fun qui pourra égayer vos échanges, surtout avec les emojis qui deviennent dynamiques.

5. Réagir avec des stickers ou des Tapbacks

Vous aimez réagir rapidement à un message avec un emoji ou un Tapback ? Avec iOS 18, cela devient encore plus cool. Non seulement vous avez de nouveaux Tapbacks plus colorés et dynamiques, mais vous pouvez aussi utiliser n’importe quel autocollant ou emoji pour réagir.

Le fonctionnement est simple. Appuyez longuement sur un message, puis sélectionnez l’icône en forme de smiley pour choisir votre réaction. Si vous êtes fan d’autocollants, vous allez adorer cette option, car vous pourrez répondre à un autocollant avec un autre, créant ainsi des échanges visuels très amusants.

C’est une manière rapide et originale de réagir sans avoir à écrire un texte complet. Que ce soit un simple smiley ou un sticker, vos réponses n’ont jamais été aussi expressives.

Si vous êtes prêt à découvrir toutes ces nouveautés, voici comment installer iOS 18 sur votre iPhone :

Branchez votre iPhone à une source d’alimentation et assurez-vous qu’il est connecté à un réseau Wi-Fi. Ouvrez l’application « Réglages ». Allez dans « Général », puis appuyez sur « Mise à jour logicielle ». Appuyez sur « Télécharger », puis « Installer ».

N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant de lancer la mise à jour, au cas où quelque chose tournerait mal. Et pour éviter tout souci de stockage, vous pouvez supprimer des fichiers inutiles ou libérer de l’espace en désinstallant des applications que vous n’utilisez plus.