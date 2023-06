TEST – Asus Rog Ally, le switch qui redéfinit le gaming

Après un premier avril qui avait tout pour rester aux oubliettes, Asus a finalement sorti une console gaming et qui plus est sous Windows. Rare produit aussi grand public, permettant ce switch entre une console portable et un PC gamer, est-ce que la Rog Ally vaut le coup ?

Notre avis en bref sur la Rog Ally

La Rog Ally n’a pas vraiment de concurrence aujourd’hui. On peut penser au Steamdeck, qui se place toutefois à un prix bien moindre. De plus, celui-ci est seulement sur SteamOS, et non pas sous Windows comme cette Rog Ally. Il est donc compliqué d’exprimer une note ou un avis sur cette console. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’elle est très agréable à prendre en main bien qu’imposante. Les performances sont très bonnes, et ne sont pas mesurées pour que l’autonomie soit épargnée, au contraire. Cela permet de réellement faire ce que l’on veut de cette console.

Produit disponible sur ASUS ROG Ally RC71L-NH001W - 7" FHD IPS, AMD Ryzen™ Z1 Extreme, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home

Voir l'offre 799,00 €

Fiche technique

Processeur AMD Ryzen Z1 Mémoire Vive (RAM) 16 Go Stockage 512 Go Batterie et recharge 40 Wh, 65W Écran Oui, rotative Logiciel Windows 11 et Armoury Crate SE Prix 799 €

Unboxing de la Rog Ally

L’Asus Rog Ally vient dans une boîte assez sommaire. On va retrouver rapidement la console, qui est ce qui nous intéresse précisément au fond. Il y a également le chargeur 65W qui permettra de recharger cette console, ainsi que le câble d’alimentation.

Une vraie bible d’explications et d’indications autour de la Rog Ally, comme pour tous les produits techs désormais. Nous ne sommes donc pas sur une expérience d’unboxing incroyable, en même temps, on préfère quelque chose de sommaire permettant la baisse des coûts d’échelle, plutôt que de voir grimper la note de 50 ou 100 €.

Design de la Rog Ally

La Rog Ally se démarque par un design clairement gamer, et tout en blanc. Elle arbore des lignes tranchantes, permettant de marquer ses codes du gaming. D’un point de vue plus pratique, on remarque que les manettes sur le côté ne sont pas détachables comme sur la Switch. Justement, pour ces manettes, elles sont plutôt agréables à utiliser. N’étant pas très habitué des manettes de jeux classiques (team clavier / souris par ici), j’ai demandé le ressenti à plusieurs personnes ayant plus l’habitude des manettes. Dans l’ensemble, on retrouve un feeling proche des manettes Xbox les plus récentes. Ce n’est donc pas la plus grande qualité possible, mais c’est amplement suffisant pour avoir un confort de jeu.

Pour continuer sur l’ergonomie de la console, on notera également la présence de deux boutons à l’arrière de la console, paramétrables. Des gâchettes viennent compléter l’arsenal de boutons et joysticks, sur le dessus de la console. Le design général de la console est vraiment bien pensé, pour que tous les boutons tombent bien au niveau des doigts. De plus, le poids général, bien qu’imposant, est correctement réparti, pour qu’il ne soit pas un problème. La prise en main est réellement incroyable.

Capacités de l’écran

L’écran de cette console est absolument important comme point à prendre en compte. Il ne propose pas une basse résolution comme le Steam Deck, on se place sur de la 1080p. De plus, le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz, permettant d’avoir un vrai PC portable, et non pas un semblant d’appareil de gaming.

D’un point de vue ressenti, celui-ci est super bon. On se place simplement sur du LCD, c’est un peu dommage pour le prix. Toutefois, la qualité étant très bonne à côté, cela compense un peu. L’utilisation du LCDG permet cependant d’avoir un peu plus de luminosité qu’avec de l’OLED, c’est agréable quand vous êtes en déplacement.

Performances de l’Asus Rog Ally

Côté performances, on se place sur quelque chose qui va pouvoir vous permettre de jouer à quasiment tout. Les conditions vont varier selon les jeux et les réglages faits au sein du jeu ou au sein de la Rog Ally, mais c’est vraiment agréable. Concrètement, sur des petits jeux indés qui ne sont pas nécessiteux, on pourra facilement jouer dans les 120 FPS en 1080p. On pense notamment à Enter The Gungeon ou bien d’autres. Pour des jeux bien plus gourmands, comme Cyberpunk, il va falloir trifouiller les paramètres.

Déjà, on abandonne les paramétrages Ultra ou au-dessus de moyen, on va rester sur du moyen avec une qualité basique. De plus, il faut abandonner l’idée d’atteindre les 120 FPS, ça va être compliqué. Au plus bas, on tombe à 30 FPS sur CyberPunk, quand on est en mode 9W, 720p, et réglages moyens. C’est donc jouable bien que peu alléchant. Mais, c’est dire à quel point cette Rog Ally arrive à supporter la plupart des jeux, tout en conservant une jouabilité. Ce serait dommage de voir un diaporama dès que l’on est en mode portable. Toutefois, cela vient avec un gros désavantage…

Autonomie et batterie

Et ce désavantage, c’est une autonomie qui est clairement en retrait. Ce que l’on peut recommander, c’est de se préparer des jeux peu gourmands quand on part sur des voyages sur une longue durée sans possibilité de charger son appareil. Pour détailler cette autonomie, en baissant la luminosité sous les 40~50 %, en diminuant les réglages en moyen sur Cyberpunk, et en se mettant en 9W, on obtient entre une et deux heures d’autonomie.

La recharge quant à elle est très bonne. Les 65W permettent de recharger les 40 Wh en 45 minutes à une heure environ. C’est très bon, et cela permet de repartir plutôt rapidement quand vous souhaitez jouer de nouveau en sans-fil.

Conclusion : Que vaut la Rog Ally ?

En proposant une console portable / PC gamer très originale sur le marché, Asus essaye de lancer une tendance quelque part. Pour lancer une tendance, il faut avoir des arguments très solides. Et la Rog Ally les propose ! On est sur une première version, proposant des performances équivalentes à des PC gamer de ce tarif, mais en miniaturisé. C’est très bluffant, et cette console peut s’adapter à plein d’usages. On peut ainsi imaginer, avec la possibilité d’avoir un GPU externe, de jouer en déplacement facilement, mais chez soi, avoir un vrai PC gamer en branchant une 4090 externe.

Produit disponible sur ASUS ROG Ally RC71L-NH001W - 7" FHD IPS, AMD Ryzen™ Z1 Extreme, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home

Voir l'offre 799,00 €