Devenez installateur pour BLUETTI et renforcez l’avenir durable !

BLUETTI, le géant de l’énergie renouvelable, recherche actuellement des installateurs partenaires en Europe pour renforcer l’avenir de l’énergie durable. Cette initiative offre une opportunité unique pour ceux qui sont passionnés par la technologie verte et souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière.

L’essor du marché européen

En raison de l’augmentation rapide de la demande pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie, selon SolarPower Europe, le marché est prévu pour augmenter de plus de 400 % d’ici 2025. Les produits BLUETTI, dont notamment le célèbre EP600, offrent des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants des ménages européens.

Pourquoi devenir un partenaire d’installation BLUETTI?

Devenir un installateur partenaire BLUETTI offre plusieurs avantages, allant d’une technologie innovante, d’une communauté florissante et d’un support technique complet. Si vous êtes électricien, une entreprise d’installation ou un bricoleur qualifié, rejoindre BLUETTI en tant que partenaire d’installation en Europe est une occasion unique de vous impliquer dans un secteur en plein essor.

Devenir un installateur partenaire BLUETTI est un processus simple: il suffit de remplir le formulaire sur le site Web de BLUETTI. Les partenaires sélectionnés bénéficieront d’avantages tels que des primes généreuses, une formation certifiée, un accès à un réseau mondial de soutien et des opportunités de carrière intéressantes avec des salaires compétitifs.

De plus, BLUETTI recherche également des électriciens et réparateurs locaux pour ses entrepôts en Europe, offrant encore plus d’opportunités pour ceux qui cherchent à s’impliquer.

Vous êtes passionné par l’énergie durable et souhaitez faire partie de la révolution énergétique en Europe ? Rejoignez dès maintenant l’équipe BLUETTI en tant qu’installateur partenaire pour contribuer à un avenir plus vert et durable. N’hésitez pas à partager cette opportunité avec vos contacts intéressés !