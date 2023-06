Test casque Crusher ANC 2 de Skullcandy : Des basses infinies

La société Skullcandy est décidemment très active, nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter deux casques gaming ces dernières semaines, le SLYR et le PLYR. N’hésitez pas à aller lire nos articles. Mais aujourd’hui nous ne parlerons pas de casque gaming mais du tout nouveau casque audio de la marque, le Crusher ANC 2. Ce flagship a pour ambition de faire encore mieux que la génération précédente, et spoiler alert ! C’est le cas !!!

Design et confort du Crusher ANC 2

Le casque Crusher ANC 2 de Skullcandy présente un design moderne et élégant. Il est disponible uniquement en noir, la seule « fantaisie » colorée est le bouton de mise en marche du casque. Il offre un aspect attrayant. Les matériaux de construction sont solides et durables, ce qui donne une impression de qualité.

En ce qui concerne le confort, le Crusher ANC 2 est équipé d’un rembourrage épais sur le serre-tête et les écouteurs. Cela permet de répartir le poids de manière équilibrée et de minimiser toute pression sur la tête. Les coussinets d’oreille sont également très confortables et peuvent être portés pendant de longues périodes sans inconfort. J’ai eu l’occasion de le porter des demies journées entières et je n’ai pas eu de douleurs aux oreilles. Et malgré les chaleurs de ces derniers jours, le casque ne tient pas excessivement chaud, les coussinets en simili cuir aident à limiter l’échauffement.

Qualité sonore et annulation active du bruit (ANC)

Le point fort du Crusher ANC 2 est sa qualité sonore exceptionnelle. Les haut-parleurs de 40 mm offrent des basses puissantes et profondes, mais également des médiums et des aigus bien équilibrés. Le son est riche et immersif, et convient à différents genres musicaux.

Le Crusher ANC 2 intègre une fonctionnalité d’annulation active du bruit, ce qui le rend idéal pour bloquer les bruits indésirables de l’environnement. Il utilise des microphones intégrés pour détecter les bruits ambiants et les neutraliser efficacement. L’ANC fonctionne bien, réduisant significativement les bruits de fond, que ce soit dans les transports en commun, les bureaux bruyants ou les avions.

Batterie et connectivité

La durée de vie de la batterie du Crusher ANC 2 est excellente. Elle est annoncée à 50 heures par Skullcandy, des les faits j’ai pu tenir jusqu’à 45 heures avec une seule charge. Ce qui est plus que suffisant pour une utilisation quotidienne normale. De plus, le casque bénéficie d’une fonction de charge rapide qui permet d’obtenir plusieurs heures d’autonomie en seulement quelques minutes de charge.

En ce qui concerne la connectivité, le Crusher ANC 2 prend en charge Bluetooth 5.2, ce qui assure une connexion sans fil stable et de qualité. Il est également possible de connecter le casque via un câble audio, ce qui est pratique lorsque la batterie est faible ou pour les appareils non Bluetooth.

Fonctionnalités supplémentaires du Crusher ANC 2

Skullcandy a inclus quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes dans le Crusher ANC 2. Par exemple, il dispose d’un système de suivi des « empreintes » sonores personnalisé qui ajuste automatiquement le son en fonction de votre audition personnelle. Il offre également un contrôle tactile intuitif sur l’écouteur droit. Vous pouvez ainsi passer d’une piste à l’autre, régler le volume, prendre des appels, etc., sans avoir à sortir votre téléphone. A noter qu’il y a un petit temps d’adaptation, la molette sur l’oreille gauche sert pour le reglage des basses et non du volume. Une fois l’habitude prise plus de soucis.

Conclusion

Dans l’ensemble, le casque Crusher ANC 2 de Skullcandy offre une excellente qualité sonore, une annulation active du bruit efficace, un confort exceptionnel et une autonomie de batterie impressionnante. Il est possède également des fonctionnalités supplémentaires pratiques qui améliorent l’expérience d’écoute. Si vous recherchez un casque polyvalent pour profiter de votre musique avec une immersion totale, le Crusher ANC 2 est un excellent choix.