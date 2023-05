Test – SLYR Pro : le meilleur casque filaire de Skullcandy ?

Il y a quelques semaines, nous vous avions présenté le casque sans fil PLYR de Skullcandy. Mais qu’en est-il de la gamme de casques filaires ? Nous allons répondre à cette question en vous proposant le test du Slyr Pro.

Comme son grand frère, le casque SLYR est compatible avec l’ensemble des plateformes de Gaming. Il pourra se connecter via ses câbles fournis. Vous pourrez donc l’utiliser avec votre PlayStation, Switch, Xbox et les appareils mobiles grâce à un câble jack. Concernant le PC, le câble USB type C sera la connectique à privilégiée, car vous pourrez notamment utiliser le logiciel Skull HQ. Ainsi, vous disposez des fonctions d’égalisation pour régler l’audio du casque avec précision.

Design et confort du SLYR

Le SLYR arbore un design moderne avec des lignes épurées. Il est disponible en différentes combinaisons de couleurs (noir, vert ou bleu), ce qui permet aux utilisateurs de choisir celle qui correspond le mieux à leurs préférences esthétiques.

Le casque est équipé d’un serre-tête réglable et de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme, ce qui le rend confortable à porter pendant de longues périodes de jeu. Les oreillettes sont également pivotantes, ce qui facilite leur ajustement pour un meilleur confort. Même si vous enchainez les longues séances de gaming, vous n’aurez pas mal aux oreilles.

Qualité audio et micro

Le SLYR de Skullcandy offre une très bonne qualité audio. Les haut-parleurs de 50 mm produisent un son clair et bien équilibré, avec des basses profondes et des aigus nets. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films ou jouer à des jeux, le SLYR offre une expérience sonore de qualité.

Comme le PLYR, en appuyant sur la molette de volume, vous pouvez basculer sur différent type de mode audio : FPS, RPG, Musique, etc.

Le casque est équipé d’un microphone détachable avec suppression du bruit. Le microphone capte clairement la voix de l’utilisateur sans enregistrement excessif des bruits ambiants, ce qui en fait un choix idéal pour les sessions de jeu en ligne ou les appels vocaux. Toutefois, on peut regretter qu’il soit trop rigide pour pouvoir l’ajuster parfaitement devant la bouche.

Commandes et connectiques du SLYR

Le casque SLYR est compatible avec toutes les plateformes de jeu, que ce soient les consoles de jeu, les ordinateurs et les appareils mobiles. Il est doté d’un câble amovible avec des connecteurs standard au format jack 3,5mm et USB type C, ce qui facilite son utilisation avec différents appareils.

Concernant les commandes, une molette facilitera la gestion du son. Facilement accessible, vous pourrez ajuster aisément le son même lors d’un gros rush dans un FPS. Le bas de l’oreille gauche vous permet de couper le micro d’une simple pression.

Conclusion

En conclusion, le casque SLYR de Skullcandy est un excellent choix pour les joueurs à la recherche d’une expérience audio au top. Avec son design élégant, son confort, sa qualité audio supérieure et son microphone de qualité, il offre un excellent rapport qualité-prix. Que vous jouiez à des jeux, regardiez des films ou écoutiez de la musique, le SLYR vous offrira une expérience sonore de haute qualité.

Le casque est disponible sur Amazon au prix de 79€ au lieu de 99€.

Produit disponible sur SKULLCANDY - Slyr Pro Multi Platform - Gaming Headset

Voir l'offre 79,99 €