Malwares : macOS s’en sort toujours mieux que Windows !

Le rapport de printemps 2023 concernant les menaces en termes de sécurité informatique a récemment été publié par l’Elastic Security Labs. À travers ce dernier, nous en apprenons un peu plus sur les tendances, que ce soit au niveau des logiciels malveillants les plus couramment utilisés ou encore les plateformes les plus touchées. Sans grande surprise, macOS est beaucoup moins concerné par les malwares que Windows et Linux.

Elastic, éditeur de logiciel, vient de partager un nouveau rapport autour de la cybersécurité via son laboratoire dédié Security Labs.

En se basant sur des millions de données de télémétrie provenant des quatre coins du monde, l’entreprise fait un premier constat fait : les ordinateurs sous Windows sont 6 à 7 fois plus menacés que les Mac d’Apple. Nous apprenons plus précisément que 39 % des malwares touchent les produits sous Windows, contre 6 % des Mac sous macOS.

Mais l’acteur le plus concerné reste Linus, avec 54 % des logiciels malveillants y prenant place. Chouchou des développeurs, le système d’exploitation est autant touché étant donné son utilisation de plus en plus généralisée dans les appareils cloud. Et malheureusement, ces derniers sont mal sécurisés, ce qui en fait des victimes idéales pour les personnes malintentionnées désireuses de s’attaquer aux systèmes internes d’entreprises.

En examinant les données les plus récentes, Elastic souligne que 52 % des logiciels malveillants ont été trouvés sur Windows, 47 % sur Linux et seulement 1 % sur macOS. À noter, les malwares prédominant sur les machines d’Apple sont les cryptomineurs (outils cachés minant de la cryptomonnaie à son insu). Peu importe le type de système d’exploitation, les chevaux de Troie restent majoritaires, représentant plus de 75 % des menaces, suivis des cryptomineurs et des ransomwares.

