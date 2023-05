3 jeux vidéo de la semaine : Metroid Prime Remastered, Theatrhythm Final Bar Line et Wild Hearts

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine : Metroid Prime Remastered, Theatrhythm Final Bar Line, Wild Hearts.

Metroid Prime Remastered

Si Metroid Prime 4 se fait désirer, Nintendo soigne les fans et sa Switch avec un remaster du mythique opus en 3D paru sur GameCube en 2003. Le scénario ne change pas d’un iota, avec une Samus Aran qui se rend sur la planète Tallon IV. La chasseuse de prime répond à un appel de détresse et tombe sur des pirates de l’espace. Ils lui mènent la vie dure et la laissent en mauvaise situation. Mais notre héroïne ne se laisse pas abattre et va donc remonter la pente. Ce qui commence par botter des fesses pour récupérer son équipement et botter des fesses bien plus grosses ensuite.

Nintendo a étonné la planète avec cet opus sur GameCube qui transposait pour la première fois l’univers de Metroid en 3D, sous la forme d’un FPS. Soyons clairs, depuis 2003, ce titre n’a rien perdu en qualité. Les niveaux sont toujours aussi gigantesques, l’immersion totale et l’ambiance oppressante à souhait. Car, l’exploration qui vous aidera à vous situer et l’occasion de rencontrer bien des monstres via un bestiaire bien fourni. La jouabilité est très variée, avec quatre modes de jeux différents. L’orignal de la GameCube, le mode Wii qui utilise le gyroscope et enfin les modes double stick et hybride. Simple et efficace, tout est fait pour que se concentrer sur le jeu et non les commandes.

La Switch n’est peut-être pas une foudre de guerre et pourtant nous avons ici un jeu qui semble pousser la maçonne dans ses retranchements. Ainsi, les développeurs ont remodélisé totalement le jeu original en partant d’un nouveau moteur graphique et n’ont donc pas adapté l’ancien. Le résultat est bluffant, avec une sublime finesse dans la réalisation graphique. Un des plus beaux titres de la machine et en plus avec une excellente animation.

Metroid Prime Remastered, notre avis

Que vous ayez joué à l’orignal ou non, vous serez sous le charme. Celui de l’univers, des graphismes et d’une action très intelligente qui demande bien plus que de savoir tirer sur des cibles. Vous prendrez votre pied ou c’est que vous le faites exprès.

Theatrhythm Final Bar Line

Les 35 ans de la série Final Fantasy est l’occasion de nombreuses célébrations et de jolies surprises vidéoludiques comme ce Theatrhythm Final Bar Line. Ce jeu musical est tout bonnement le plus hommage que la maison pouvait rendre à l’œuvre musicale qui accompagne la saga. Le Final Bar Line du titre signifie qu’il s’agit de la version la plus aboutie à ce jour, avec des titres provenant de tous les épisodes de la série, des plus récents, aux plus anciens.

Ainsi, vous aurez accès à 385 titres musicaux, tirés des 15 épisodes de la série et des 31 jeux dérivés de la saga. Les propriétaires de la Digital Deluxe auront 27 musiques en plus et plus de 90 sont annoncés sous la forme de DLC et provenant d’autres titres de la maison. Donc avec 385 comme chiffre de base, nous ne faisons pas flouer. Bien que les accrocs noteront que les 27 titres de l’édition Deluxe correspondent également à des titres iconiques…

Le concept est simple, dans chacun des chapitres, vous aurez des héros que vous devrez mener au combat. Quant à vous, vous devrez appuyer sur les boutons et/ou les sticks en suivant parfaitement le rythme de chaque musique. Plus vous serez précis, plus vos aventuriers pourront faire de dégât. Un concept ultra simple, déjà vu mille fois et ici simplement sublimé. En effet, entre les appuis courts, longs, les mouvements de sticks, les doubles appuis simultanés, nous avons déjà de la variété. La composition de vos équipes aussi influence sur la progression. Les soigneurs permettent de durer plus longtemps, les guerrières à gagner plus de points et les voleurs aident à récupérer des bonus. Le tout est servi par des graphismes très mignons et surtout des musiques qui nous transportent à chaque bataille.

Theatrhythm Final Bar Line, notre avis

Il s’agit simplement ici du meilleur jeu de rythme musical au monde. La saga Final Fantasy est assez riche pour combler les oreilles de chacun, quelques soient vos goûts musicaux et vous vous étonnerez vous-même à apprécier des titres inattendus.

Wild Hearts

Si nous voulions être simplistes, nous pourrions résumer Wild Hearts à un Donjon Hunter dans un univers s’inspirant du Japon médiéval. La paix régnait jusqu’à l’arrivée des Kemono des monstres qui ont chassé les populations qui se cachent derrière les épaisses murailles de la cité de Minato.

Vous allez donc incarner un chasseur qui va aider le peuple à reprendre possession de leurs terres. Comment ? Comme dans Monster Hunter, vous allez partir en chasse. Toutefois, Wild Hearts n’est pas son concurrent. Esthétiquement déjà avec une direction artistique tout droit inspirée de Ghost of Tsushima avec une véritable poésie graphique et une ambiance qui transforme chaque chasse en quasi-quête mystique, visuellement parlant déjà.

Du grand art, mais qui n’est pas vierge de problèmes techniques qui ne devraient pas avoir leur place sur un titre de ce prix sur des machines Next-Gen. Rien que des mises à jour ne pourront corriger, mais cela laisse toujours chafouin. La chasse est intense, plus nerveuse, intense, nous avons moins de stratégie et de préparation que chez son équivalent Capcom. Les monstres sont variés, peuvent se transformer et offrent une belle diversité de tactiques pour en faire vos trophées. La grosse originalité reste la possibilité de faire apparaître sur le terrain des objets, des constructions complexes qui apportent une dose de Fortnite déstabilisante au départ, mais au final délectable.

Wild Hearts, notre avis

Le jeu de chasse prend ici une autre dimension, plus esthétique, directe pour des parties qui laisse l’action prévaloir. Ce qui n’enlève en rien la stratégie, surtout avec la possibilité de faire apparaître des objets sur le terrain de chasse. Un titre qui change, mais qui n’est un indispensable que pour les amateurs du genre.