Test – Konyks Camini Air 2S : Partez de chez vous l’esprit presque tranquille

Que ce soit pour garder un œil sur vos animaux, sur des ouvriers en pleins travaux en votre absence, ou alors pour dissuader les potentiels cambrioleurs, l’installation d’une caméra de surveillance est une solution pour protéger votre logement. C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui la caméra Konyks Camini Air 2S. Une caméra de surveillance accompagnée d’un panneau solaire pour être totalement autonome en termes d’énergie.

Unboxing

Le kit est fourni avec deux cartons donc, un pour la caméra ainsi qu’un pour le panneau solaire. Chaque boîte contiendra tout d’abord tout le nécessaire à l’installation murale des produits. Pour la caméra, une fixation aimantée est également possible, facilitant son placement. L’installation n’est pas très compliquée, mais nécessitera un minimum d’outillage, comme une perceuse. Pour la caméra et le panneau solaire, comptez six perçages à faire dans votre mur. Après cela, l’installation des deux éléments se fera sans souci et très rapidement.

Design

Cette Konyks Camini Air 2 est une caméra plutôt discrète. Elle dispose de mensurations relativement réduites, parfait pour, si besoin, être caché des yeux extérieurs. Sous la caméra, vous retrouverez tout le nécessaire pour son utilisation. Dans un premier temps, le bouton POWER ainsi que le bouton RESET. Le port de recharge USB-C est aussi présent, ainsi que l’emplacement de carte µSD. Cette dernière est limitée à 128 Go, attention donc quand vous choisissez votre carte. Le pas de vis présent également à cet endroit-là permettra de visser la caméra au support. À l’arrière de la caméra, c’est le haut-parleur (permettant de parler via votre smartphone, ou d’utiliser la sirène) ainsi que le support aimanté que nous avons.

Le plus important maintenant, c’est la face avant. Nous retrouvons bien entendu le capteur de la caméra. Ce dernier fera de la captation avec une résolution de 3 MP (2304 x 1296). Sous ce capteur, nous avons un flash automatique, très pratique pour la nuit. Finalement, la petite boule noire accueillera le capteur PIR. Ce dernier permet la détection humaine jusqu’à 10 mètres. Un petit défaut de finitions est à noter à ce niveau-là d’ailleurs, un peu dommage, bien que ça ne gêne en aucun cas l’utilisation de toutes les fonctionnalités de cette Konyks Camini Air 2.

Utilisation

Via l’utilisation de l’application Konyks (Android et Apple) vous aurez la possibilité de gérer toutes les fonctionnalités de cette Camini Air 2S. Tout d’abord la détection de mouvement, qu’il sera possible d’activer / désactiver ou encore de gérer sa précision. Cette détection est d’ailleurs plutôt très précise. Autre fonctionnalité intéressante, le mode couleur de nuit. Ce dernier émulera de manière assez efficace des couleurs, plutôt qu’une version en noir et blanc. L’application vous permettra aussi d’entendre ce qu’il se passe devant la caméra, ainsi que de conserver avec les éventuels contrevenants, ou même vos animaux.

Capture d’écran de jour Capture d’écran de nuit (Noir et Blanc) Capture d’écran de nuit (Mode couleur)

Le plus intéressant, c’est bien entendu la conservation des images, pour une utilisation en cas de soucis. Vous aurez deux possibilités ici, la première enregistrera sur votre carte µSD (128 Go maximum, pour rappel) à chaque détection de mouvement. Cela fonctionne très bien, mais il est important de noter que l’historique conservé sera en fonction de la taille de votre carte, les plus anciens seront automatiquement écrasés. Sinon, Konyks offre une possibilité de stockage en ligne offrant jusqu’à 30 jours d’historique. Vous pourrez retrouver plus d’informations sur la tarification, sur la page du constructeur.

Côté autonomie, vous aurez deux choix. La première, c’est de brancher au secteur en direct, mais cela nécessite quelques travaux supplémentaires. Mais la spécificité de ce pack, c’est la présence d’un panneau solaire. Ce dernier pourra délivrer 3W de puissance. Cependant, la recharge est assez capricieuse, et malgré une présence en plein soleil des heures durant, la caméra aura du mal à recharger. Notamment si vous consultez régulièrement l’application, ou si de nombreuses détections de mouvement sont repérées. La recharge manuelle sera donc, dans certains cas, un passage obligatoire. Un peu dommage pour une caméra censée être autonome.

Conclusion

Malgré un petit souci avec la puissance du panneau solaire, qui peut empêcher un rechargement correct, le reste des fonctionnalités remplissent le contrat à 100%. L’autonomie pourra facilement atteindre un mois, un mois et demi, avec un panneau solaire non fonctionnel, ou très peu. L’installation, très simple, peut-être effectuée en un laps de temps très court sans besoin particulier de compétences. Si vous souhaitez, vous aussi, protéger votre maison contre les intrus, direction Amazon où le pack est disponible pour 109.99€.

