A810 de 70mai : La caméra 4K pour votre sécurité routière !

L’innovateur mondial des solutions de conduite intelligente, 70mai, fait une fois de plus parler de lui avec le lancement de sa caméra embarquée révolutionnaire 4K, l’A810. Déjà couronnée de succès aux États-Unis, elle est désormais disponible au Royaume-Uni et dans l’Union Européenne.

70mai 4K A810

La caméra embarquée 4K A810 en détails

Le joyau de la couronne de 70mai, l’A810, est la première caméra embarquée 4G à être équipée du capteur 4K Sony Starvis 2. Cette caméra embarquée double canal innove en offrant plus de sécurité et de commodité, tout en améliorant la qualité de la vision de jour comme de nuit, ainsi qu’une protection tout autour.

70mai A810 rear dash cam 2

Grâce à la résolution 4K UHD et le capteur d’image Sony Starvis 2 IMX678, l’A810 offre une qualité d’image et une polyvalence de niveau professionnel, garantissant une clarté et une précision inégalées lors de l’enregistrement. De plus, la solution exclusive MaiColor Vivid+ Solution (MVS) améliore les images en augmentant l’équilibre de l’exposition, la précision des couleurs et la stabilité, permettant ainsi d’éliminer le flou de mouvement.

Les fonctionnalités innovantes de l’A810

L’A810 prend en charge une caméra arrière HDR avec une résolution de 1080P ou une caméra intérieure IR 1080P, garantissant ainsi une surveillance plus large et une sécurité améliorée. Cette caméra embarquée offre également des fonctionnalités avancées comme la technologie Night Owl Vision de 70mai, une grande ouverture f/1.8, le GPS intégré, la technologie Super-Sensing ADAS avec des alertes vocales en temps réel, et l’enregistrement Dual-Channel, garantissant ainsi une protection dans toutes les situations.

70mai 4K A810 design fermé

Grâce à la connectivité 4G, la caméra A810 permet aux utilisateurs de recevoir des alertes instantanées en cas de collision ou de comportement suspect, de surveiller leur voiture à distance et de localiser facilement leur véhicule dans des zones animées.

Redéfinissez votre expérience de conduite avec la caméra embarquée 4K A810 de 70mai !

Vous pouvez vous procurer la caméra embarquée 4K A810 sur le site officiel de la marque ou sur les boutiques Amazon UK, DE, IT, FR aux prix de vente suivants :

Site Officiel : A810-256G-Caméra Double avec Connectivité 4G à 345,99 €.

Amazon : A810-128G-Caméra Double à 259,99 € (Kit Matériel 4G Vendu Séparément).

En combinant design innovant et fonctionnalités avancées, l’A810 s’impose comme le choix ultime pour les conducteurs à la recherche de fiabilité et de qualité haut de gamme. Alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site de 70mai pour découvrir comment l’A810 peut redéfinir votre expérience de conduite !