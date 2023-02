Sonos Era 100 et 300 : fiche technique, prix et design des enceintes se dévoilent en avance

Au début du mois de février 2023, des fuites ont révélé que Sonos comptait sortir de nouvelles enceintes haut de gamme très prochainement. Le média The Verge vient finalement de cracher le morceau, en partageant moult informations sur les Sonos Era 100 et 300. L’occasion pour nous de découvrir le design, le prix ou encore les spécificités techniques de ces dispositifs audio.

En ce début de semaine, nous avons eu droit à une fuite d’information complète des prochaines enceintes Sonos. C’est d’ailleurs le célèbre média américain The Verge qui est derrière cette dernière. Dans son rapport, nous apprenons presque tous sur les Sonos Era 100 et 300. Elle devrait d’ailleurs être annoncée courant mars d’après le site.

Pour commencer, parlons de la Sonos Era 300. Cette enceinte proposerait tout d’abord un design unique, embarquant en son sein six haut-parleurs permettant de diriger le son dans toutes les directions (vers l’avant, la gauche, la droite et le haut). Grâce à ces derniers, l’entreprise proposerait de la stéréo et de l’audio spatial. Au lancement, cette seconde fonction serait d’ailleurs réservée au catalogue d’Amazon Music Unlimited d’après The Verge. Apple Music et son Dolby Atmos viendraient ainsi plus tard.

Parmi les autres fonctionnalités, nous apprenons la présence du Wi-Fi 6, du Bluetooth, d’AirPlay 2, de micros intégrés pour les assistants vocaux, d’un égaliseur automatique ainsi qu’une entrée USB-C (avec un dongle vers audio + Ethernet). Pour finir, la Sonos Era 300 pourrait être couplée aux barres de son Sonos Beam et Arc afin de proposer une expérience sonore surround. Le prix supposé de ce produit serait de 450 dollars.

Concernant la Sonos Era 100, elle viendrait purement et simplement remplacer la célèbre Sonos One. Ce dispositif audio aurait l’avantage d’avoir un mid-woofer plus grand, améliorant ainsi les basses ; ainsi que deux tweeters (contre un sur le Sonos One), offrant ainsi un « véritable son stéréo ». Vendue à environ 250 dollars, elle profiterait de la même connectivité que la Era 300 (Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 et USB-C).

À noter, nous apprenons aussi que la fonctionnalité Trueplay, permettant de scanner la pièce pour calibrer les enceintes Sonos, n’allait plus être exclusive aux iPhone. En fait, ce processus se fait maintenant automatiquement avec les micros intégrés des enceintes. Cependant, The Verge explique que cela s’agira d’un « réglage rapide ». L’utilisation d’un iPhone ou d’un iPad pour cette fonction serait de son côté considérée comme un « réglage avancé », permettant ainsi d’offrir une expérience audio mieux optimisée à son environnement.

