Google Chrome préserve l’autonomie et les performances avec de nouvelles fonctionnalités

L’optimisation est un travail important chez Google pour Chrome. La firme américaine vient d’ailleurs d’annoncer le déploiement de deux nouvelles fonctionnalités bien utiles via la mise à jour Chrome 110. Cette dernière apporte en effet un mode d’économie d’énergie et un autre pour limiter la consommation de RAM. Ainsi, vous devriez profiter de meilleures performances, et d’une autonomie améliorée sur ordinateur portable.

En décembre 2022, Google a dévoilé une bonne nouvelle dans un billet de blog : l’arrivée de deux nouveaux modes permettant à Chrome d’optimiser la consommation d’énergie du navigateur, et donc l’autonomie ; et de limiter l’utilisation de la RAM, pour de meilleures performances globales sur votre ordinateur portable (Mac, Windows et Chromebook). Après cette annonce, nous n’avons pas eu de nouvelles au sujet de ces améliorations. Google vient finalement de partager qu’elles sont dorénavant disponibles via la nouvelle mise à jour Chrome 110 (en cours de déploiement).

Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de la fonction « Économiseur de mémoire » afin de libérer la RAM des onglets inactifs pour que les onglets actifs puissent utiliser davantage de ressources. En touchant un onglet inactif, il sera automatiquement rechargé. Pour activer cette nouveauté, il suffit de se rendre dans les paramètres de Google Chrome, puis d’accéder à la section Performances. À noter, des exceptions peuvent être définies afin que vos onglets favoris ne passent pas en onglets inactifs.

Le second gros changement est l’arrivée de l’économiseur de batterie. Malheureusement, elle est encore cachée du grand public. Il faut ainsi écrire « chrome://flags/#battery-saver-mode-available » ou « chrome://flags/#high-efficiency-mode-available ». En activant la première option, l’économiseur de batterie se lancera dès que votre batterie tombe à 20 % ; et la seconde le fera dès que vous débranchez votre PC de son chargeur. Pour moins consommer d’énergie, Google Chrome vient ainsi « limiter l’activité en arrière-plan et les effets visuels pour les sites Web avec des animations et des vidéos ».

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Google Chrome : un nouveau raccourci pour des recherches rapides dans l’historique, les favoris et les onglets ouverts !