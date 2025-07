Bonne nouvelle : La BLUETTI Elite 100 V2 révolutionne l’énergie portable et simplifie vos aventures

Chaque été, les fans de camping et de voyages en plein air se demandent comment rester connectés et alimenter leurs appareils. Bonne nouvelle ! BLUETTI, véritable référence dans le domaine de l’énergie portable, dévoile sa nouvelle solution : la Elite 100 V2. Prime Day approche à grands pas. La marque lance en avant-première ce modèle amélioré, disponible en précommande dès le 1er juillet.

Plus de puissance, moins d’encombrement

La Elite 100 V2 s’inscrit dans la révolution de la portabilité initiée par BLUETTI. En tirant parti de plus de 500 000 unités AC180 vendues, le modèle V2 en reprend les atouts. Il offre ainsi la même capacité de 1 024 Wh et 1 800W, mais dans un format réduit. De plus, avec 35 % de volume en moins et un poids de seulement 11,4 kg, elle se glisse partout — sous le siège d’une voiture, dans un coffre ou un sac de voyage.

Côté performance, pas de compromis ! La V2 propose un mode « Lifting Power » permettant d’atteindre 2 700W (jusqu’à 3 600W en crête), de quoi brancher bouilloire, frigo ou même climatiseur portable. Elle embarque 9 ports de sortie adaptés à toutes les situations : USB-A, USB-C 100W et prise allume-cigare. Elle intègre aussi un nouveau port USB-C 140W et deux prises DC5521 pour plus de compatibilité.

Recharge ultra-rapide et expérience sur-mesure

La recharge solaire n’a jamais été aussi rapide grâce à la technologie BLUETTI TurboBoost™. Avec une entrée solaire de 1 000W, vous la rechargez en 70 minutes seulement ! Même à la maison, la recharge accélère jusqu’à 1 200W, atteignant 80 % en 45 minutes. Les globe-trotteurs apprécieront le chargeur d’alternateur optionnel. Il offre jusqu’à 560W en conduisant, soit une recharge complète en moins de 2 heures, six fois plus vite qu’avec une prise voiture classique.

Le confort d’utilisation prime également. En effet, la batterie LiFePO₄ de dernière génération offre 4 000 cycles garantis, soit une durée de vie de 10 ans. De plus, la V2 passe en mode UPS en dix millisecondes pour éviter toute coupure de courant à la maison. Enfin, son silence (30 dB) la rend invisible lors des nuits sous tente ou des soirées conviviales.

Pour couronner le tout, l’appli mobile s’améliore : gestion Wi-Fi/Bluetooth, réglages personnalisés, alertes et notifications—tout pour garder le contrôle où que vous soyez.

Des offres à ne pas manquer pour Prime Day

Jusqu’au 11 juillet, la Elite 100 V2 s’affiche à 549 € en précommande sur Amazon ou le site officiel BLUETTI. Profitez de 5 % de réduction supplémentaire avec le code BLUETTICAFE, et découvrez des remises jusqu’à 72 % lors des promotions Prime Day sur Amazon et sur le site BLUETTI.

Prêts à partir à l’aventure avec la nouvelle BLUETTI Elite 100 V2 ? Dites-nous en commentaire vos expériences, vos projets de road trip : et partagez cet article avec vos amis fans de grand air !