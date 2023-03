BLUETTI AC180 : le nouveau générateur électrique à emporter partout !

Pour les baroudeurs, et ceux qui aiment se prélasser à l’extérieur, tomber en rade d’énergie n’est pas concevable. Afin de répondre à ces besoins, le constructeur BLUETTI vient d’annoncer un nouveau générateur électrique du nom de AC180. Avec sa capacité de 1 152 Wh, pour une puissance de 1 800 W, il se veut le compagnon idéal pour ses excursions !

En ce mois de mars 2023, BLUETTI est de retour avec l’AC180. Ce nouveau générateur électrique se veut le produit idéal pour les personnes souhaitant avoir une batterie de secours en cas de panne ou celles aimant vivre au grand air, partant régulièrement en excursions pendant plusieurs jours.

La BLUETTI AC180 profite ainsi d’une capacité de 1 152 Wh, pour une puissance de 1 800 W. Elle peut d’ailleurs monter à 2 700 W afin d’alimenter les produits les plus énergivores, comme des bouilloires, des sèche-cheveux ou encore des micro-ondes. Pour informer les utilisateurs, un écran LCD de 1,7 pouce affiche en direct la consommation d’énergie et l’état du générateur électrique.

Au niveau des dimensions, nous sommes face à un produit compact de 340 mmx247 mmx317 mm pour un poids de 35 kg. Il prend ainsi peu de place dans un coffre ou dans son logement, et se transporte facilement d’un lieu à l’autre. Autre point fort, parfait pour les personnes voyageant en camping-car, en van ou encore en caravane, la BLUETTI AC180 peut se recharger de 0 à 80 % en seulement 45 minutes grâce à la charge Turbo, montant jusqu’à 1 440 W.

Ce générateur électrique a aussi l’avantage de détecter les coupures de courant et panne, et ainsi d’activer automatiquement l’alimentation en seulement 20 ms. En plus de cela, son système UPS évite la perte de données et les dégâts matériels. Pour finir, il est important de souligner que BLUETTI a l’avantage de proposer des cellules de batterie LiFePO4, réputées comme durables.

Pour le moment, aucune information n’a été partagée concernant le prix de la BLUETTI AC180. James Ray, directeur marketing de BLUETTI, rassure tout de même en déclarant : « Notre équipe de R&D a déjà imaginé une centrale électrique intégrée avec portabilité, capacité et performances en termes de coûts, et maintenant, nous l’avons concrétisée. AC180 a tout ce dont les utilisateurs pourraient avoir besoin sans coûter un bras et une jambe ». Concernant la date de disponibilité, nous savons uniquement que le générateur électrique sera commercialisé prochainement.