Test – Bluetti AC180 : De l’énergie à portée de main

Avec l’explosion de la van life et du voyage en voiture en général, la question de l’alimentation électrique est désormais prise bien au sérieux. Bluetti est l’un des acteurs du marché, proposant de nombreuses solutions vous permettant d’être indépendant électriquement lors de vos voyages. Aujourd’hui c’est le Bluetti AC180 que nous testons. Un générateur électrique portable compact et offrant une grande polyvalence. Que vaut-il ? Éléments de réponses tout au long de cet article avec, notamment, une utilisation outdoor.

Unboxing

Dans la grosse boîte contenant la batterie Bluetti AC180 se trouve peu d’accessoires. En effet, nous ne retrouverons que deux câbles. Le premier permettra de charger la batterie depuis la prise allume-cigare de votre véhicule. Le second est inutile si vous n’avez pas commandé de panneaux solaires, car c’est le câble permettant de connecter ces derniers au générateur d’énergie. Bien entendu, un câble d’alimentation classique est présent.

Design

Avec des dimensions de 340 mmx247 mmx317 mm (longueur x largeur x hauteur) le Bluetti AC180 se faufilera facilement dans une voiture, par exemple. Son poids de 16 kg en fait un compagnon relativement facile à déplacer. Tout du moins, lors de petits déplacements malgré ses poignées pour la transporter simplement. Tout revêtu de plastique, les finitions sont plutôt bonnes même s’il peut arriver que certaines parties puissent se déclipser. L’écran LCD, disposé devant, est bien intégré et affichera toutes les informations nécessaires d’un simple coup d’œil. La face avant accueil également toutes les connectiques d’alimentation, à savoir : deux prises 230V, 4 ports USB-A, 1 port USB-C ainsi que d’une prise allume-cigare 12V.

Un large choix de connectiques donc, permettant d’alimenter de nombreux appareils en simultané. Pour finir, trois boutons sont présents. Le premier permettra d’allumer / éteindre le Bluetti AC180. Les deux autres permettront d’activer l’alimentation des différentes prises.

L’alimentation de la batterie est présente sur le côté droit et est accompagnée d’un fusible de protection ainsi que d’un pôle de mise à la terre. Il vous sera par ailleurs possible de recharger le Bluetti AC180 via des panneaux solaires, la prise allume-cigare de votre véhicule ou encore via l’utilisation d’un générateur. Pour les panneaux solaires, ces derniers sont en suppléments et à acheter séparément.

Utilisation et fonctionnalités

Les utilisations possibles sont, vous l’aurez compris, très variés. Que vous soyez passionnés de « van life », de camping ou de simples virées en voitures, cette batterie pourra vous accompagner sans soucis. Pour ma part, j’ai pu amener la batterie Bluetti AC180 dans un week-end en voiture ainsi que lors d’un week-end en camping. Que ce soit pour recharger un téléphone, un ordi ou bien plus, son utilisation est ultra-simple et accessible à tous. L’écran permet de voir en temps réel la consommation des différents équipements avec aussi l’autonomie restante qui se met à jour en temps réel.

Pour informations, il est possible de brancher des équipements allant jusqu’à 1800 W. Pour les gros consommateurs, ce Bluetti AC180 dispose d’un mode amplification permettant d’augmenter la puissance à 2700 W. Ce dernier vous permettra de brancher un chauffe-eau électrique ou encore un chauffage, par exemple.

Le Bluetti AC180 est doté de cellules de batterie LiFePO4. Une technologie de qualité qui est annoncé pour 3500 cycles de charges / décharges. Lors de l’utilisation, de nombreuses sécurités sont en places pour éviter tout dysfonctionnement. D’ailleurs, Bluetti propose une garantie de 5 ans et indique une durée de vie de 10 ans. Pour ce qui est du temps de charge, comptez environ 1 h 30-2h sur secteur, 3h via des panneaux solaires ou encore 6-7h via la prise allume-cigare de votre véhicule. À noter que la capacité de la batterie est de 1152 Wh.

Afin de contrôler la batterie, vous pouvez compter sur une application mobile (disponible sur iOS et Android). L’application vous permettra de gérer les différents paramètres à appliquer sur la batterie. Comme l’activation du mode 2700W, l’activation des sorties AC/DC, etc. Une interface simple permettant de voir également rapidement la puissance consommée par les appareils. Mais aussi l’avancée de la charge de la batterie.

Conclusion

Que ce soit pour une utilisation intérieure ou extérieure, la Bluetti AC180 est une très bonne batterie qui vous accompagnera facilement de partout. Son encombrement réduit et son poids contenu en font un très bon allié pour le camping, la van life ou autre. Le seul petit défaut que j’ai pu noter c’est l’absence de protection des prises 230V ainsi que des prises USB. En dehors de ça, il sauvera vos week-ends en nature et vous permettra de toujours pouvoir alimenter vos différents appareils électroniques.

Si vous êtes intéressés, comptez 1099€ sur Amazon pour vous offrir ce petit bijou de technologie. Un budget certes conséquent, mais qu’il faut imaginer dans un projet global si vous êtes un baroudeur. Personnellement, je ne peux que vous le conseillez. À noter qu’il vous sera possible d’augmenter l’autonomie avec l’ajout d’extensions de batterie allant jusqu’à 3072 Wh.

