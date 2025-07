Test – Olight Baldr S : Une lampe tactique au laser vert

Dans un univers pour les joueurs d’airsoft où la précision prime, le Baldr S se distingue grâce à sa combinaison lampe-laser. Ce test explore son design, sa puissance ainsi que son usage en airsoft ou maniement tactique. De plus, cet accessoire promet de révolutionner votre équipement. Avec son laser vert, il offre un repère visuel précis, même en plein jour. Enfin, cet essai vous aidera à déterminer si ce modèle mérite sa place chez vous.

Notre avis en bref

Le Baldr S surprend par son ergonomie, son faisceau puissant et sa recharge aimantée. Également, il se montre parfait en taille pour des modèles très compacts. En outre, l’autonomie reste très correcte. Tout dépend de l’utilisation qui en est fait laser ou lampe ou les 2 combinés Malgré tout, il incarne un excellent compromis pour les utilisateurs exigeants.

Unboxing et design de l’Olight Baldr S

À l’ouverture de la boîte, on découvre un emballage soigné, sans surplus plastiques. Sous le Baldr S trônent les accessoires essentiels : câble de charge MCC, clé hexagonale et inserts rail Picatinny et Glock. De plus, le boîtier en aluminium confère une robustesse remarquable. En somme, l’objet inspire la fiabilité. Enfin, le design compact épouse parfaitement les rails standards, sans alourdir l’ensemble.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

De prime abord, le produit se présente comme une référence de compacte avec laser intégré. Ensuite, voici les chiffres :

puissance max : 800 lumens (niveau bas à 100 lumens)

(niveau bas à 100 lumens) laser vert Class IIIr

portée : 130 mètres

autonomie : batterie 380 mAh, 140 min à 90 min (lampe+laser)

recharge : câble magnétique MCC3 USB

dimensions : 63 × 32.5 mm et 36 de hauteur, poids : 95 g

indice : IPX4 (résiste à la pluie légère)

compatibilité : rails Picatinny & Glock

double switch ambidextre

Ensuite, chaque spécification se traduit dans l’usage. L’autonomie permet un usage prolongé, le laser offre une visée rapide, et la recharge magnétique garantit la simplicité. De plus, le support ajustable permet un alignement parfait. Par conséquent, ce modèle est universel.

Utilisation de la Baldr S

Concrètement, le Baldr S se montre idéal en airsoft ou tactique. En effet, dès la tombée de la nuit, l’éclairage à 800 lumens éclaire les zones d’ombre, tandis que le laser vert assure une acquisition visuelle rapide. L’autonomie s’allonge jusqu’à 140 minutes en fonction du mode utilisé, suffisante pour des sessions. De plus, le chargeur magnétique permet la recharge sans démontage avec une power Bank par exemple. Sur le terrain, les deux commandes arrière sont intuitives . Simple pression pour activer et désactiver le mode. Double pression pour passer la lampe de 100 lumens à 800 lumens.

Performances et autonomie de la Baldr S

Avec sa puissance de 800 lumens, la lampe rivalise avec les références du marché. Le faisceau atteint 130 m. Enfin, le laser vert reste visible en extérieur, performant même en plein soleil . Concernant l’autonomie, elle atteint don entre 90 minutes et 140 minutes selon le mode utilisé. En pratique, un session airsoft dure rarement plus longtemps, d’où un usage optimisé.

Intérêt d’achat

En conclusion, le Baldr S offre un concentré de performance, avec éclairage LED puissant et laser vert précis. Il combine robustesse, simplicité et ergonomie, tout en restant compatible avec différents rails. Son prix tourne autour de 130 € sur les boutiques officielles hors promotion. Vous envisagez un équipement tactique ? Ce modèle mérite votre attention, surtout si vous recherchez la flexibilité d’usage. De plus, sa recharge magnétique évite le remplacement de piles.

Laser à 25m en plein soleil Mode 100 lumens Mode 800 Lumens

Conclusion

Malgré sa compacité, le Baldr S impressionne par sa puissance et son laser vert. Bien pensée, solide et rapide à recharger, elle satisfait pleinement les utilisateurs tactiques ou amateurs d’airsoft. Son autonomie est suffisante pour les usages classiques. En définitive, c’est un investissement judicieux pour quiconque souhaite allier performance et praticité dans un format compact. N’oubliez pas , avec le code GEEK10 vous bénéficiez de 10% de réduction.





