Test – Olight Warrior X4 : la lampe tactique qui éclaire jusqu’à 630 mètres

Dans l’univers des lampes tactiques, Olight s’est taillé une solide réputation. La marque, souvent adoptée par les professionnels, séduit aussi les amateurs d’activités en plein air. La Warrior X4, dernier-né de la gamme, promet une lumière puissante, une portée impressionnante et une autonomie adaptée aux missions exigeantes.

Mais que vaut réellement cette lampe en situation réelle ? Est-elle aussi redoutable qu’elle en a l’air sur le papier ? Nous avons pris le temps de l’utiliser en forêt, dans un atelier sombre, et même en randonnée de nuit. Voici notre verdict détaillé.

Notre avis en bref

La Warrior X4 est une lampe tactique impressionnante. Compacte mais puissante, elle combine portabilité, puissance d’éclairage et polyvalence. Ses modes personnalisables, sa double recharge et sa robustesse en font une alliée fiable. Elle surpasse largement des modèles plus anciens comme la Baton 3 Pro en termes de portée et de solidité.

Fiche technique de la Warrior X4

Avant de plonger dans l’expérience d’utilisation, voici un résumé des caractéristiques techniques principales :

Puissance lumineuse maximale : 2600 lumens

: 2600 lumens Portée : jusqu’à 630 mètres

: jusqu’à 630 mètres Intensité : 99 310 candelas

: 99 310 candelas Modes disponibles : stroboscope, normal, personnalisables

: stroboscope, normal, personnalisables Recharge : câble magnétique MCC et port USB-C dissimulé

: câble magnétique MCC et port USB-C dissimulé Dimensions : 149 x 26 x 39,5 mm

: 149 x 26 x 39,5 mm Poids : 249 g

: 249 g Indice de protection : IPX8 (étanche jusqu’à 2 m)

Ce modèle s’adresse clairement à ceux qui recherchent une solution durable et simple à recharger sur le terrain. Egalement, sa puissance combinée à une bonne gestion des matériaux offre une utilisation sécurisée, même sur des périodes prolongées.

Produit disponible sur OLIGHT Warrior X 4 Lampe de Poche Tactique 2600 Lumens 630M Torche Puissante Flashlight avec Chargement Type-C et MCC Indicateur de Batterie et Vibration Étanche IPX8 Peut être Utilisée à l'Extérieur

Voir l'offre 159,95 €

Unboxing et design

Dès l’ouverture de la boîte, l’expérience Olight est au rendez-vous. L’emballage est soigné et premium. On y retrouve :

La lampe Warrior X4

Un étui rigide avec clip ceinture

avec clip ceinture Le câble de recharge USB-C

Une batterie 5000 mAh déjà intégrée

5000 mAh déjà intégrée La documentation complète en plusieurs langues

La lampe, en finition noir mat, respire la solidité. Le corps en aluminium anodisé de grade militaire est antidérapant. La prise en main est immédiate. L’interrupteur arrière, personnalisable, est accessible même avec des gants. Par ailleurs, on regrette cependant l’absence d’anneau tactique dans le pack, disponible en option.

Son design tubulaire et compact permet une manipulation à une main. Avec ses rainures usinées, elle reste stable même en milieu humide ou gras. Son bouton arrière permet un accès rapide au stroboscope ou à l’allumage constant selon les réglages.

Performance et efficacité

Le point fort de cette lampe Olight : sa puissance. Les 2600 lumens sont bien là, avec un faisceau central concentré qui transperce l’obscurité. En forêt, le rayon principal balaye jusqu’à 600 mètres sans faiblir. Les détails restent nets même à longue distance.

On dispose de plusieurs niveaux d’intensité sur la Warrior X4 :

Éco (15 lm)

Faible (300 lm)

Moyen (1000 lm)

Fort (2000 lm)

Turbo (2600 lm)

Stroboscope

Contrairement à la Baton 3 Pro, qui mise sur une grande compacité, la Warrior X4 mise tout sur la portée et la stabilité. L’échauffement est mieux géré, notamment grâce à son gabarit plus large.

Autre point fort : la personnalisation des boutons. On peut décider quel bouton active quel mode. Cette flexibilité la rend idéale pour les forces de l’ordre ou en mission nocturne.

Autonomie de l’Olight Warrior X4

L’autonomie dépend du mode d’éclairage utilisé :

Éco : jusqu’à 48 heures

: jusqu’à 48 heures Faible : 8h30

: 8h30 Moyen : 2h50

: 2h50 Fort : 1h50

: 1h50 Turbo : environ 2 minutes avant régulation thermique

: environ 2 minutes avant régulation thermique Stroboscope : variable selon usage

En usage mixte (éco + fort), la warrior X4 peut tenir une soirée entière sans recharger. La recharge se fait en 4 heures via USB-C ou le chargeur magnétique MCC. La double option de charge est un vrai plus. Sur le terrain, on peut brancher une batterie externe USB-C, ce qui évite de rester sans lumière.

Un indicateur lumineux au niveau du bouton vous signale l’état de la batterie en temps réel : vert (plein), orange (moyen), rouge (faible), rouge clignotant (très faible).

Olight fête ses 18 ans

Cerise sur le gâteau, Olight fête ses 18 ans en Avril et réserve des offres spéciales. Voici les dates de la vente d’avril :

L’achat pour le VIP: Le 14/04 à 10:00 – Le 16/04 à 10:00

L’achat pour le Public: Le 16/04 à 10:00 – Le 20/04 à 14:00

En complément, un cadeau gratuit pour toute commande. Commandez un article pour obtenir une petite lampe i3E aléatoire ou i3E (18th Anniversary Edition). N’oubliez pas qu’avec le code GEEK10 vous bénéficiez de 10% de réduction valable sur tout le site, sauf sur les articles déjà en promotion et X9R/Oclip/sphere. Ce code est valable toute l’année.

4)les liens affiliés:

Le lien de la boutique: https://fr.olight.com/s/3BUTI7

Conclusion

La Warrior X4 est une réussite. Pensée pour les professionnels, elle s’adapte aussi très bien à un usage civil. Randonnée, inspection de bâtiments, usage tactique ou sécurité, elle répond toujours présente. Elle brille par sa robustesse, sa portée et ses options de personnalisation.

Elle se distingue clairement de modèles plus compacts comme la Baton 3 Pro, avec une approche plus orientée performance et endurance. À 159,95€, le tarif reste élevé, mais justifié par sa qualité de fabrication et ses fonctionnalités avancées.

Produit disponible sur OLIGHT Warrior X 4 Lampe de Poche Tactique 2600 Lumens 630M Torche Puissante Flashlight avec Chargement Type-C et MCC Indicateur de Batterie et Vibration Étanche IPX8 Peut être Utilisée à l'Extérieur

Voir l'offre 159,95 €