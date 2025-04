Narwal Freo Z10 Ultra : innovation époustouflante du nettoyage

Le Freo Z10 Ultra, la dernière innovation signée Narwal, change la donne dans le domaine des aspirateurs robots. Grâce à ses technologies avancées alimentées par l’intelligence artificielle, ce produit révolutionne le nettoyage domestique. Découvrez comment ce nouvel aspirateur autonome se distingue par ses fonctionnalités exceptionnelles.

Technologie NarMind™ Pro : nettoyage autonome

Le Freo Z10 Ultra utilise la technologie NarMind™ Pro pour un pilotage autonome intelligent. Ce système repose sur une double caméra et une double puce, une première dans le secteur. Doté d’une vision à 136°, il reconnaît plus de 200 objets et adapte ses mouvements en conséquence. Ainsi, il optimise chaque parcours de nettoyage tout en préservant la sécurité de l’environnement. Cette technologie permet un nettoyage de précision, même dans les espaces difficiles d’accès.

Puissance et précision du Freo Z10 Ultra

Avec une puissance d’aspiration de 18 000 Pa, le Freo Z10 Ultra offre une performance inégalée. Son système anti-enchevêtrement, associé à une brosse flottante et conique, assure un nettoyage sans interruption. La pression exercée par ses serpillières triangulaires élimine efficacement les taches. Silencieux et adaptable, il garantit un nettoyage profond sans déranger. Bref, cet appareil intelligent allie puissance et précision pour une propreté impeccable.

Technologie Adaptive DeepClean : nettoyage précis

La technologie Adaptive DeepClean automatise le passage d’un nettoyage sec à un lavage humide. Lorsque des saletés humides sont détectées, le robot ajuste automatiquement sa stratégie de nettoyage. Il alterne entre aspiration et lavage selon le type de saleté rencontrée. Cette flexibilité permet une couverture complète des surfaces, y compris les bords et coins, sans aucune intervention manuelle. Le résultat ? Un intérieur propre sans effort supplémentaire de votre part.

En conclusion, le Narwal Freo Z10 Ultra redéfinit les standards du nettoyage autonome. Avec sa technologie avancée et ses performances exceptionnelles, il simplifie votre quotidien. Sa commercialisation à partir du 15 avril promet de séduire les foyers à la recherche de solutions de nettoyage efficaces et innovantes. Ne manquez pas cette révolution technologique pour transformer votre expérience de nettoyage à domicile.

