TikTok prépare une nouvelle version de son application pour les États-Unis avant sa vente

TikTok s’apprête à franchir une étape décisive dans son histoire aux États-Unis. Face aux pressions politiques et aux exigences de sécurité, l’entreprise prévoit de lancer une nouvelle version de son application sur les stores américains dès le 5 septembre 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un accord de vente de ses opérations américaines à un consortium de sociétés non chinoises. Les utilisateurs devront migrer vers cette nouvelle version avant mars 2026, date à laquelle l’actuelle application cessera de fonctionner. Ce changement vise à répondre aux préoccupations liées à la protection des données et à garantir la continuité du service.

La version US de TikTok, une transition stratégique pour répondre aux exigences américaines ?

La décision de créer une version distincte de TikTok pour les États-Unis découle d’une loi votée par le Congrès. Cette loi exige que ByteDance, la société mère chinoise, choisisse entre céder ses activités américaines ou faire face à une interdiction totale. Cette mesure résulte des inquiétudes concernant la sécurité des données des utilisateurs américains. En particulier, leur stockage sur des serveurs en Chine. Pour apaiser ces tensions, TikTok a déjà commencé à transférer les données vers des serveurs gérés par Oracle sur le sol américain.

Le lancement de cette nouvelle application permettra aux futurs propriétaires américains de prendre le contrôle technique et juridique du service. Bien que ByteDance conserve une participation minoritaire, des entreprises basées aux États-Unis s’assureront de la gestion opérationnelle. Ce changement pourrait entraîner quelques perturbations pour les utilisateurs. Cependant, il est présenté comme une solution durable pour maintenir TikTok dans le paysage numérique américain.

Un calendrier serré et des enjeux diplomatiques

La date du 5 septembre 2025 marque le début de la transition, juste avant le délai fixé au 17 septembre pour finaliser la vente. D’ici là, les utilisateurs devront s’adapter à cette nouvelle version, qui sera disponible sur les boutiques d’applications Apple et Google. Le gouvernement américain a déjà rassuré ces plateformes en leur garantissant qu’elles ne seront pas tenues responsables tant que le processus de vente progresse.

Cependant, l’accord reste suspendu à l’approbation des autorités chinoises, ce qui pourrait compliquer les négociations. Malgré tout, l’administration américaine se montre confiante et affirme que ce projet permettra de préserver l’accès à TikTok pour plus de 170 millions d’utilisateurs et des millions d’entreprises aux États-Unis.